Lacrime e abbracci per i vipponi che lasciano il GF VIP 6: i nomi

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 6: i concorrenti si preparano a lasciare la casa, tra la puntata di venerdì sera e quella di lunedì. Anche se Alfonso Signorini ha fatto finta di nulla, dicendo che gli addobbi erano solo per il fatto che l’8 dicembre si fa l’albero, tutti i concorrenti sanno che il reality durerà almeno fino a gennaio e per questo, alcuni di loro, hanno già annunciato senza pensarci troppo, che andranno via. E ieri sera, c’è stata una sorta di festicciola di addio, tra lacrime e abbracci. Tra i più commossi c’è stato in particolare Gianmaria Antinolfi, distrutto dal fatto che Aldo Montano andrà via.

Grande Fratello VIP 6 News: chi va via il 13 dicembre ?

Nel coro sella serata di ieri, i vipponi quindi si sono confrontati. Il primo a dire che se ne andrà dalla casa, è stato Aldo Montano. Lo schermitore ha già chiesto lo smoking, per la puntata di lunedì sera, in modo che possa lasciare in grande stile, come se per lui fosse la finale. Anche Katia Ricciarelli ha svelato ai suoi amici che dovrà andare via, suo malgrado. Non sapeva come si sarebbe trovata in casa e aveva preso degli impegni di lavoro per il Natale per cui dovrà per forza andare via, anche se adesso le dispiace moltissimo. A lasciare la casa del Grande Fratello VIP sarà anche Manuel Bortuzzo che per questo ha deciso di fare pace con Lulù, per lasciarle un bel ricordo. Manuel infatti dovrà dedicarsi alla promozione del film che racconta la sua vita, in uscita nelle prossime settimane. Tra gli altri concorrenti, a voler lasciare la casa, ci sarebbe anche Francesca Cipriani. L’ex pupa infatti, ha detto di voler trascorrere le feste di Natale al fianco di Alessandro, il suo futuro marito. E per questo vuole andare via. Lo farà?

Vedremo tra domani e lunedì prossimo quello che succederà con la decisione ufficiale dei vipponi.

