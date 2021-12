L’addio di Aldo Montano manda in crisi Gianmaria: lacrime amare per l’Antinolfi

Nella casa del Grande Fratello VIp 6 i vipponi preparano le valigie e pensano a cosa faranno fuori a Natale, ben sapendo che nei prossimi giorni sceglieranno se restare nel gioco oppure no. Il segreto di Alfonso Signorini, al quale crede solo lui, è l’ennesima assurdità di una edizione surreale del reality di Canale 5. Se pensate che ieri sera Gianmaria Antinolfi si è sciolto in lacrime pensando che Aldo Montano se ne andrà presto, mentre lui continuerà a restare in casa, vi fa capire il livello di ipocrisia che c’è in tutta questa situazione. Si fa l’albero nella casa, mentre alcuni vipponi pensano a quello che succederà la prossima settimana e chi dovrebbe confermare, tace. Una situazione parecchio imbarazzante, ma ormai ci siamo arresi, anche se al peggio non c’è mai fine.

In ogni caso, il povero Gianmaria stenta a credere che presto perderà il suo punto di riferimento nella casa, il mitico Aldone, che di stare a mangiare il panettone con i vipponi, non ha la minima intenzione, già pronto invece a volare in Siberia dalla sua Olga e dalle sue piccole ( e scusate se è poco).

Le lacrime di Gianmaria Antinolfi in vista dell’addio di Aldo Montano

“Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me. Però il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare sono sincero. Lui mi è sempre stato vicino qui dentro” ha detto Gianmaria in lacrime, consolato da Miriana e persino da Soleil.

E ancora: “Gli devo tanto e c’è stato in ogni momento. Non posso pensare di svegliarmi senza di te capisci? […] So bene che è un gioco, ma ero abituato al fatto che potevo contare sempre su di lui. Per me è stata una figura di riferimento oltre che un vero amico e dico sul serio.”

Aldo si è detto lusingato delle parole di Gianmaria e ha cercato di consolarlo. Ma per lui questa avventura nella casa del Grande Fratello VIP 6 sta per finire. Quello che doveva fare lo ha fatto, adesso si torna a casa per le feste.

