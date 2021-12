Ballando con le Stelle 2021: Bianca Gascoigne ripescata, ecco chi sono le 6 coppie finaliste

Ballando con le Stelle 2021 ha eletto le sue sei coppie finaliste. A chiudere la rosa dei concorrenti è stata una lunga e dibattuta puntata del programma di Milly Carlucci andata in onda questa sera sabato 11 dicembre. Nel corso della puntata abbiamo visto tutti i tredici concorrenti vip del talent schierati in due gironi di gara: da un lato la manche per le coppie effettivamente in gara e in corsa per la finale, dall’altro lato tutte le coppie eliminate che hanno avuto la possibilità di poter afferrare l’ultimo posto rimasto disponibile per la puntata finale.

Per i concorrenti rimasti in gara (Alvise Rigo, Arisa, Federico Lauri, Morgan, Sabrina Salerno e Valeria Fabrizi) è stata una puntata poco combattuta: infatti, le coppie che hanno fatto parte di questo gruppo si sono dovute cimentare in una sola prova nel corso dell’intera serata, ovvero la manche con la danza del ventre per le donne e della polka con la frusta per gli uomini. Hanno poi sostenuto una seconda prova che in realtà è il tradizionale ballo con il congiunto, valutata con l’assegnazione di un bonus di 10 punti da parte di Carolyn Smith.

Ballando con le Stelle 2021: Alvise Rigo rifiuta la sorpresa

A proposito di manche con il congiunto, ha lasciato stupiti molti spettatori la decisione di Alvise Rigo di non accettare la proposta di ballare in diretta tv con sua madre. Il giovane che ha incontrato entrambi i genitori seduti in platea, ha declinato l’invito anche nonostante le insistenze di sua madre che giurava di aver imparato la coreografia oggetto della prova. È la prima volta che accade che la sorpresa organizzata dagli autori non vada in porto.

Sorprese a parte, la giuria lo aveva già sbattuto all’ultimo posto già dalla manche precedente e dunque gli è toccato l’ennesimo spareggio, il sesto per la precisione. Un vero e proprio record da scrivere negli annali del format importato da Rai Uno.

Ballando con le Stelle 2021: Bianca Gascoigne e Mietta ripescande

Nel frattempo, le coppie eliminate cercano di rientrare in gara partecipando alla tradizionale manche di gara con votazioni per alzata di paletta dei cinque giudici. Ad essere premiata con ben 50 punti (il massimo) è Bianca Gascoigne che si piazza al primo posto della classifica in studio. Bianca resta in testa anche grazie al tesoretto di Alberto Matano.

Secondo posto per Mietta che, ricevendo anche lei il tesoretto da Rossella Erra, si assicura un secondo posto nella classifica provvisoria. Bianca Gascoigne e Mietta restano in testa alla classifica finale anche dopo il voto social dei telespettatori: le due donne si conquistano un posto nello spareggio di fine puntata.

Ballando con le Stelle 2021: le 6 coppie finaliste

Il televoto mette in salvo le coppie Arisa – Vito Coppola, Federico Lauri – Anastasia Kuzmina, Morgan – Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno – Samuel Peron e Valeria Fabrizi – Giordano Filippo). Alvise Rigo finisce allo spareggio eliminatorio assieme a Bianca Gascoigne e Mietta: di loro tre sono uno andrà in finale. Il pubblico e il voto segreto dei giudici stabilisce che la sesta coppia finalista di Ballando con le Stelle 2021 è quella di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

