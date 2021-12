Ballando con le Stelle 2021: Alvise Rigo vince il quinto spareggio, Federico Lauri fa commuovere Milly Carlucci

Mancano oramai solo due puntate all’elezione del vincitore di Ballando con le Stelle 2021: il talent show vip di Rai Uno giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. I concorrenti in gara nella settima puntata del 4 dicembre 2021 si sono dovuti cimentare anche questa volta nella classica manche con coreografie standard e, nella seconda parte, hanno dovuto prendere parte ad una seconda manche a tema “emozioni”; una novità che ha convinto in studio e il pubblico da casa.

Rispetto alla manche normale, infatti, i concorrenti hanno ballato un freestyle lento o veloce avendo come accompagnamento musicale un brano originale – non la cover dal vivo della band – che li ha accompagnati in una coreografia dedicata ad un parente o ad un periodo della loro vita. Valeria Fabrizi si è commossa parlando di sua madre, Arisa ha portato in scena il suo riscatto dal bullismo subito a scuola, Federico Fashion Style ha ballato un brano dedicandolo a sua figlia Sophie; un coreografia pulita ed emozionante, al punto tale da far commuovere persino Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle 2021: Alvise Rigo vince il quinto spareggio

In questo nuovo schema di gara a due manche, la trasmissione ha eletto due coppie a rischio eliminazione: nella manche standard, la coppia meno votata e finita a rischio eliminazione è stata quella composta da Alvise Rigo con Tove Villfor. Nella seconda manche, invece, a finire in coda alla classifica è stato l’ex pilota Andrea Iannone con Lucrezia Lando. I due si sono sfidati nello spareggio di fine puntata con una coreografia a testa. Il giudizio del televoto è stato anche questa volta molto schiacciante: Alvise Rigo ha vinto la sfida con il 75% delle preferenze. Alvise Rigo conquista la quinta vittoria consecutiva negli spareggi eliminatori.

Ma per Andrea Iannone nulla è ancora perduto. Infatti, nella prossima puntata, la nona, tutti i concorrenti eliminati posso ambire a tornare in gara nella grazie alla manche di ripescaggio. Quale vip riuscirà a rientrare in gara fra Mietta, Albano Carrisi, Valerio Rossi Albertini, Fabio Galante, Andrea Iannone, Memo Remigi e Bianca Gascoigne?

In attesa di sapere chi verrà ripescato il prossimo sabato, già sappiamo quali vip accedono alla puntata dell’11 dicembre come concorrenti in gara a tutti gli effetti: Arisa, Alivise Rigo, Federico Lauri (Federico Fashion Style), Morgan, Sabrina Salerno e Valeria Fabrizi.

