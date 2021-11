Ballando con le Stelle 2021: Bianca Gascoigne eliminata e in studio scoppia la polemica

Siamo a quattro puntate dalla fine di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle e dunque ogni eliminazione è sempre più difficile ed importante nei termini della gara. La lunga gara andata in onda questa sera 20 novembre 2021 ha visto a rischio eliminazione due concorrenti molto diversi fra loro: da un lato Alvise Rigo, spesso impreciso e in lieve crescita sulla pista da ballo; dall’altro lato Bianca Gascoigne, una concorrente che ha quasi sempre dimostrato di saperci fare con la danza.

Dopo la doppia esibizione di spareggio, però, ad esser eliminato non è stato il bell’Alvise ma Bianca Gascoigne e con una percentuale davvero molto risicata: 52% delle preferenze per l’ex rugbista contro il 48% per la figlia dell’ex laziale Paul. Una scelta fatta dal pubblico che ha mandato su tutte le furie un po’ tutti, anche giudici ed opinionisti che fra palette e tesoretti hanno rigirato la classifica più volte.

Ballando con le Stelle 2021: Bianca Gascoigne eliminata, è polemica

Proprio agli sgoccioli della puntata del 20 novembre di Ballando con le Stelle 2021, Alberto Matano in primis si è interrogato quanto fosse stata squilibrata la classifica costruita dai voti dei cinque giudici in studio. Ma classifica che però – come giustamente ha fatto notare Ivan Zazzaroni – è stata rivoluzionata dall’assegnazione di ben due tesoretti, quello dello stesso Matano (del valore di 25 punti) e quello d Rossella Erra (anch’esso del valore di 25 punti).

Insomma, un cane che si morde la cosa che però ha accesso un po’ gli animi fra commentatori a bordo campo e giudici. Dopo che Mariotto ha bacchettato l’uso dei tesoretti, a microfono accesso Alberto Matano prende la parola: “È chiaro che siamo alla stessa puntata e dispiace quando due coppie che hanno ballato bene vanno allo spareggio ma qualcuno deve pur uscire! Quindi fatemi capire, cara giuria, come mai siete così critici? Chi secondo voi doveva andare allo spareggio?”.

Zazzaroni mette le mani avanti: “Io non ho capito perché ce l’hai con noi della giuria. È arrivata allo spareggio quella che ha ballato decisamente meglio di tutti, Bianca!”. Selvaggia Lucarelli replica al quesito del giornalista: “Secondo me uno spareggio giusto questa sera poteva essere Memo Remigi contro Andrea Iannone, che sembravano quelli più fiacchi stasera…”. Iannone però ha ricevuto il bonus di 30 punti assegnato da Carolyn Smith nella prova di improvvisazione di inizio puntata; un punteggio extra che lo ha messo in salvo nonostante l’esibizione non propriamente al top nella manche di gara tradizionale.

Ballando con le Stelle 2021: le mezze verità su voti e giuria

La realtà dei fatti, però, è che la giuria molto spesso si lascia andare a dei voti troppo alti, non permettendo alla classifica di creare un vero divario fra i punteggi delle coppie. In questa sesta puntata di Ballando con le Stelle 2021 si sono sprecati i “10” anche di fronte a coppie che hanno vistosamente ballato male. Del resto se Bianca Gascoigne – la concorrente che balla meglio di tutti come dice Zazzaroni – è finita nella classifica dei giudici solo al sesto posto su nove un motivo ci sarà.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".