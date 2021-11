Ballando con le Stelle 2021: fra infortuni e prove sorpresa, ecco chi è l’eliminato del 13 novembre

La puntata del 13 novembre di Ballando con le Stelle 2021 ha segnato il giro di boa per i concorrenti vip in gara: cinque puntate sono state preparate ma altre cinque puntate sono in arrivo nelle prossime settimane. Proprio per questa ragione, Milly Carlucci e i suoi autori hanno organizzato uno bello scherzetto per le celebrità: organizzare una prova di improvvisazione dal valore di ben trenta punti.

La puntata si è aperta con questa mini sfida che ha visto tutti i concorrenti ballare da soli in pista e sulle note di un brano da loro mai ballato prima. Oltre alla già difficile operazione di fare spettacolo a colpi di danza su un brano ignoto, il programma ha fornito ad ogni vip un oggetto con cui costruire la propria coreografia improvvisata: Valeria Fabrizi ha gestito benissimo un cappello, Federico Lauri si è trovato fra le mani un mocio per pavimenti, Alvise Rigo si è destreggiato con due ventagli cinesi mentre Bianca Gascoigne ha dovuto gestire un ingombrante ombrello. Proprio a quest’ultima è andato il bonus.

Ballando con le Stelle 2021: fra infortuni e prove sorpresa, la puntata del 13 novembre

Archiviata la prova speciale, ai concorrenti è toccato scendere in pista assieme al proprio maestro per la classica prova settimanale. Proprio in questa seconda manche, Andrea Iannone ha accusato dei dolori che lo hanno costretto a rifugiarsi in infermeria. All’inizio si temeva il peggio – era stato invocato addirittura il trasporto di urgenza in ospedale – ma il malore si è poi acuito e l’ex motociclista è potuto scendere in pista assieme alla sua maestra Lucrezia Lando.

Fra una esibizione e l’altra non sono mancati momenti di riflessione e liti. Morgan si è schierato incredibilmente contro la giuria arrivando ad attaccare in maniera poco irrispettosa Selvaggia Lucarelli, ad esempio. Nel corso della puntata abbiamo scoperto che Bianca Gascoigne non si sente attraente nonostante riceva spesso complimenti di ogni tipo.

La puntata si è conclusa con lo svelamento delle due coppie allo spareggio (Sabrina Salerno con Samuel Peron e Alvise Rigo con Tove Vilffor) a cui si è aggiunta anche la coppia Mietta – Maykel Fonts, di rientro in gara a causa della positività al covid della cantante. Purtroppo Mietta è stata molto sfortunata: è stata proprio lei a dover abbandonare la trasmissione a causa di voti social troppo bassi.

