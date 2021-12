Amici 21 classifica cover natalizie: Fedez dà i voti

Grande attesa per la puntata di Amici 21 di domani! Ci saranno davvero tantissimi ospiti nella puntata dal sapore natalizio del talent di Canale 5. E Maria de Filippi fa anche un grande regalo a tutto il pubblico a casa, oltre al pubblico presente nello studio nelle registrazioni. Nella puntata di Amici 21 del 19 dicembre 2021, ci saranno davvero tantissimi ospiti, tra questi anche Fedez che sarà protagonista di diversi momenti. Come ha annunciato e spoilerato dai social, lo vedremo ballare sulle note della sua Sapore ma anche dare voti ai ragazzi con la classifica da lui stilata. Fedez torna a fare quindi il giudice, cosa che gli veniva davvero molto bene a X-Factor ( e chissà magari potrebbe essere anche uno dei protagonisti del serale di Amici 21). Per il rapper ci sarà una classifica speciale: la classifica con le cover natalizie cantate dagli allievi di Amici 21. Una puntata diversa dal solito quindi, per augurare a tutti Buon Natale anche se il day time di Amici, almeno stando alle ultime notizie che leggiamo sulla Guida Tv, ci sarà anche nella prossima settimana. Per cui quello del 19 dicembre, non è un arrivederci, visto che Amici va avanti.

Ma torniamo alla classifica delle cover natalizie con i voti che Fedez ha dato ai cantanti.

Qui tutti i nomi degli ospiti della puntata del 19 dicembre

Amici 21 news e anticipazioni: la classifica di Fedez

Le anticipazioni del Vicolo delle news ci rivelano che secondo la classifica di Fedez, il migliore è stato Alex, che si è ripreso dopo la brutta prestazione della passata settimana. Per il cantante di Lorella Cuccarini c’è stato un 9. Al secondo posto della classifica di Fedez per le cover natalizie si piazza Luigi con un bell’8,5. Anche questa settimana grandi voti per Aisha e LDA per entrambi, c’è un 8. La classifica di Fedez va avanti con 7,5 per Sissi che questa volta quindi, si piazza al quarto posto. Ultime in classifica invece, anche nella sfida delle cover natalizie, come era successo settimana scorsa, Rea e Nicol. Per Rea ultimo posto con 6,5 per Nicol invece penultimo posto con 7.

Crytical non si è esibito in questa prova perchè non era presente in studio, non stava infatti molto bene. Alex invece ha partecipato dopo aver vinto la sfida di cui è stato protagonista a inizio puntata.

