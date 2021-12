Amici 21 puntata pre natalizia ricca di ospiti: il regalo di Maria

Un grandissimo regalo di Maria de Filippi a tutto il pubblico di Amici 21 con una puntata in onda prima di Natale alla domenica ricchissima di emozioni e anche di ospiti. Il 19 dicembre 2021 vedremo infatti una carrellata di grandi artisti nel programma di Canale 5. Tante sorprese per il pubblico ma anche per i ragazzi che avranno modo di vedere le esibizioni dei loro beniamini nello studio del programma di Canale 5. La puntata di Amici 21 è stata registrata ieri, probabilmente perchè per i cantanti e le cantanti di Amici 21, così come per i ballerini ci sarà qualche giorno di vacanza da passare a casa con le proprie famiglie prima di fare una nuova quarantena e poi rientrare nel programma. Vi ricordiamo, prima di raccontarvi quello che vedremo domenica, che Amici si fermerà dal prossimo lunedì per poi tornare in onda dopo la Befana.

Ma vediamo adesso tutti i grandi ospiti che arriveranno nello studio di Canale 5 domenica ( ricordandovi che la puntata è stata registrata eccezionalmente con una settimana di anticipo e non al mercoledì come succede di solito).

Ad Amici 21 arriva anche Fedez

Lo aveva spoilerato come solo lui sa fare. Fedez aveva detto già una settimana fa che sarebbe stato protagonista di una delle prossime puntate di Amici. E ci aveva anche detto che avrebbe ballato insieme ai ragazzi del talent di Canale 5 sulle note della sua nuova hit Sapore. E ieri, quando è stato costretto a cancellare un instore per un impegno televisivo improvviso, tutti hanno capito che il rapper stava andando a Roma per registrare Amici. Fedez sarà anche giudice: a lui il compito di giudicare le esibizioni dei cantanti in gara.

Alessandra Amoroso e Briga: un ritorno a casa

Non solo Fedez, tra gli ospiti della puntata di Amici 21 in onda domenica ci saranno anche Alessandra Amoroso, alla sua seconda volta in questa stagione e Mattia Briga, ex volto di Amici. Un ritorno a casa per i due cantanti quindi.

Il ritorno di Pio e Amedeo

E ci sarà anche un altro ritorno. Nella puntata di Amici 21 di domenica infatti, si riderà nuovamente con la comicità di Pio e Amedeo. Insomma anche nella puntata della domenica pomeriggio si fa una sorta di piccolo serale con grandi nomi per cercare di conquistare ogni volta la leadership della fascia pomeridiana.

