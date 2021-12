Luca Onestini vincitore di Secret Story, al reality ha trovato anche l’amore

Luca Onestini ha trovato un’altra volta l’amore grazie al reality show spagnolo ma Secret Story questa volta l’ha vinto. Doppia vittoria per l’ex gieffino che ha portato a casa non solo i 50.000 euro del primo posto ma anche una nuova storia d’amore. La sua nuova fidanzata è arrivata seconda, lei è Cristina Porta e gli ha aggiustato il cuore. Sono le parole che Luca Onestini ha scelto per lei, una dichiarazione d’amore che conferma che il loro amore era reale. Un trionfo tutto spagnolo per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ma è soprattutto l’amore di Luca e Cristina a vincere. Prima amici e poi tutto si è trasformato in un sentimento ancora più importante.

Luca Onestini alla sua nuova fidanzata: “Hai aggiustato il mio cuore”

La rottura con Ivana Mrazova per lui era stata molto dolorosa. La crisi, l’annuncio della fine di quella che sembra una relazione destinata al matrimonio, e poi qualche frecciatina da parte di Luca. Non voleva che i fan pensassero fosse finita per colpa sua. Non hanno mai raccontato la verità fino in fondo ma forse è stata Ivana a non dare il massimo.

Luca Onestini era entrato nel reality show spagnolo da single, lì ha vinto tutto. Il primo posto l’ha dedicato alla nonna. Ormai l’ex protagonista di Uomini e Donne è un vero esperto di reality. Un professionista prima o poi vince. Dopo il GF Vip ha partecipato alla versione spagnola dell’Isola dei famosi, Supervivientes, con suo fratello Gianmarco. Adesso la vittoria del reality show che va in onda su Telecinco. Secret Story è una sorta di GF versione investigativa: tutti hanno un segreto e sono costretti alla convivenza, come al Grande Fratello vengono filmati di continuo, quindi ben più interessante della semplice versione italiana che è ancora in onda su Canale 5.

