Arrivano le prime parole di Ivana Mrazova dopo la fine della storia con Luca Onestini

Era stato Luca Onestini ieri a spiegare che la storia d’amore tra lui e Ivana Mrazova era finita. Da settimane i fan della coppia si domandavano come stessero davvero le cose tra i due, vedendo l’ex tronista spesso in giro con amici e ragazze a divertirsi senza Ivana. E alla fine quello che temevamo è diventato realtà: la crisi non è stata superata e alla fine Luca e Ivana hanno deciso di lasciarsi. Dopo le parole di Luca che ieri ha quindi messo la parola fine pubblicamente a questa storia, è arrivato pochi minuti fa anche il primo commento di Ivana che ha detto la sua in merito a questa bellissima relazione durata 4 anni . In tanti hanno pensato che Luca e Ivana fossero un incastro perfetto, che non si sarebbero mai lasciati. Li abbiamo sentiti spesso parlare di famiglia ma a quanto pare, qualcosa non ha funzionato. La stessa Ivana prova a spiegare cosa.

Le parole di Luca sui social

“Come avrete visto dal post di Luca, la nostra storia d’amore purtroppo è finita” ha scritto la bellissima modella sui social. Ivana prende una posizione diversa da quella del suo ex e spiega: “Penso però che non ci siamo aspettati e sopportati” volendo quindi in qualche modo smentire le parole di Luca, non condividendo il suo pensiero. La modella aggiunge che probabilmente non sono riusciti a gestire una cosa che a suo dire era “bellissima”. Ivana spiega che l’ultimo anno è stato complicatissimo ( per lei in particolare anche la perdita del papà ) e le prove da superare sono state tante, a quanto pare, non ce l’hanno fatta. La Mrazova si dice dispiaciuta, parla di 4 anni d’amore bellissimi. E poi conclude: “Mi spiace, il nostro libro finisce qui”.