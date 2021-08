E’ finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova: stavolta è ufficiale

Era nell’aria. Da settimane Luca Onestini veniva ripreso in compagnia di altre ragazze e i vide facevano il giro sui social. Ma nessuno commentava. E oggi è arrivata la notizia che i fan della coppia temevano. Purtroppo è finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. E’ stata una lunga storia d’amore, ricchissima di emozioni, soprattutto per chi ha seguito sin dal primo giorno la coppia e ovviamente per Luca e Ivana che hanno vissuto anni intensi, condiviso attimi speciali e sognato anche una famiglia da costruire. Ma a quanto pare non ha funzionato. Oggi da instagram arriva il messaggio di Luca che mette fine alle speranze di chi pensava che questa fosse l’ennesima crisi. Una coppia amata, quando non è più tale, spezza tanti cuori; ma è chiaro che prima di essere dei personaggi pubblici, Luca e Ivana sono delle persone. E prima di tutto vengono i loro sentimenti, poi il resto.

Il messaggio di Luca Onestini sui social: è finita con Ivana Mrazova

Le parole di Luca:

È stata una storia d’amore stupenda 💔, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene❣️

L’ex tronista di Uomini e Donne ha disabilitato i commenti sotto la foto che ha scelto di postare, forse anche perchè aveva paura delle critiche. Nelle ultime settimane molti fan infatti erano delusi dal silenzio e amareggiati. Ma queste decisioni dolorose fanno molto male e non deve essere affatto semplice comunicare tutto poi anche pubblicamente.

Ivana per il momento non ha commentato. Nelle sue ultime storie aveva parlato di un problema familiare che la stava facendo preoccupare ma non aveva voluto dire molto sulla fine della sua storia con Luca. La sua ultima foto con Luca Onestini, almeno sul suo profilo instagram, è datata marzo 2021.