E’ morto il padre di Ivana Mrazova, l’addio con poche parole (Foto)

L’annuncio di Ivana Mrazova della morte del padre coglie tutti di sorpresa, non si conoscono le cause del decesso ma tutti comprendono il dolore della modella (foto). Abbiamo conosciuto Ivana Mrazova sul palco del festival di Sanremo, era la meravigliosa valletta che incantava con bellezza e dolcezza, oggi il suo sorriso si è spento con l’annuncio della morte del papà. “Ciao Papà. Ti amo” poche parole e un cuore rosso a cui si aggiungono quelli dei follower, degli amici più cari e primo tra tutti il cuore rosso di Luca Onestini. La coppia ha superato crisi e lontananza, sono forti insiemi. Per Ivana le condoglianze dell’amico Raffaello Tonon e di tanti altri.

LA FOTO SCELTA DI IVANA MRAZOVA PER DIRE ADDIO AL PAPA’

Uno scatto di tanti anni fa, Ivana è con l’amato papà nella vasca da bagno, lei è piccolissima, il suo papà così giovane, giocano insieme. Nel 2005 suo padre scoprì un tumore al collo, Ivana aveva solo 13 anni, non fu semplice perché dopo l’operazione per asportare il tumore rimase con le braccia paralizzate. Una invalidità che è stata un vero trauma per la bellissima Mrazova. In quello stesso periodo anche la morte del nonno a cui era molto legata.

Quella foto dolcissima con il papà sembra annunciare gioia invece che dolore ma poi il ciao di Ivana Mrazova dice tutto. Nessuna notizia su questo dolore; sia Ivana che Luca sono molto attenti alla privacy, al di là del mondo dello spettacolo cercano sempre di evitare i riflettori e soprattutto in questo momento non dicono altro.

Ivana vive da sola da quando era solo una ragazzina, aveva 15 anni quando per seguire il sogno di diventare modella ha lasciato la Repubblica Ceca e la sua famiglia per arrivare a Milano ma con loro il legame è sempre stato fortissimo.