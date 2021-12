Delia Duran in quarantena pronta a entrare nella casa del GF VIP 6? I rumors

Da qualche giorno nelle storie instagram di Alex Belli, non c’è traccia di Delia Duran. I due hanno scattato insieme la foto di Natale e poi la modella si è completamente volatilizzata. Il motivo? Sarebbe molto semplice: Delia Duran si starebbe preparando per entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 e per questo motivo sarebbe in quarantena. Secondo gli ultimi rumors e le anticipazioni, Delia dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 nella prossima puntata. Soleil può quindi stare tranquilla: almeno per Capodanno potrà godersi la serata, poi il nuovo anno però non inizierà probabilmente nel migliore dei modi! Alfonso Signorini non ha ufficializzato la presenza di Delia Duran nella casa del Grande Fratello VIP. Ha infatti anticipato l’entrata di Kabir Bedi, senza lasciare intendere che ci sarà anche altro…Ma pare proprio che nella casa, arriverà questa bomba per movimentare un po’ le cose. Sarà vero? Per molti questa è solo l’ennesima pagina di un copione ben scritto che ha portato Delia e Alex sulla cresta dell’onda e quindi ha reso inevitabile l’ingresso della Duran nella casa del Grande Fratello VIP 6.

Delia Duran entrerà davvero nella casa del Grande Fratello VIP 6?

Non ci sono quindi certezze ma anche la Duran è sparita dai radar in queste ore, e la cosa porta a pensare che queste indiscrezioni, possano essere vere. Non ci resta a questo punto che attendere la puntata di lunedì sera per scoprire se davvero Delia Duran varcherà la porta rossa: era il suo sogno, come aveva anche confermato a Sonia Bruganelli che purtroppo non sarà presente il 3 gennaio. L’opinionista infatti è in vacanza a Dubai per il suo Capodanno in famiglia e resterà lontana dallo studio di Canale 5 per qualche settimana! Ma in sua assenza a quanto pare, potrebbe succedere davvero di tutto.

E chi si aspettava di perdere di vista Alex Belli resterà davvero molto deluso perchè a quanto pare il “man” sarà assoluto protagonista anche delle prossime puntate di questa soap ormai diventata banale e scontata ma che porta a casa comunque mediamente 3 milioni di spettatori, numeri che per Canale 5 sono tutto grasso che cola.

