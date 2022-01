Offese, insulti razzisti, uscite omofobe: tutti vogliono Katia Ricciarelli fuori dal GF VIP tranne uno

E’ successo anche in altre occasione che parte del pubblico chiedesse la squalifica di un concorrente di un reality. Ma mai come questa volta siamo di fronte a un vero e proprio plebiscito. Il #katiafuori che da due giorni è in tendenza su Twitter ( ma di cui sicuramente il conduttore del GF VIP 6 non si vanterà) mette tutti d’accordo. Tutti vogliono Katia Ricciarelli fuori dal Grande Fratello VIP. Spettatori, critici televisivi, giornalisti, ex concorrenti di questa edizione, ex concorrenti delle passate edizioni. Nessuna tollera più quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6 e le pessime uscite della cantante, mettono tutti d’accordo. Katia non può e non deve stare in un programma che va in onda in televisione.

“Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ricchi0ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce” ha scritto Tommaso Zorzi sui social. E a credere che Katia non meriti di stare neppure un minuto in più nella casa del GF VIP 6 ci sono anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, convinti che la cantante meriti senza dubbio la squalifica. Ma sapete chi è la persona che non ci starebbe neppure pensando un secondo a squalificare la vippona dal gioco? Il conduttore di questa pessima edizione del Grande Fratello VIP 6. Che squallore. Giusto per indorare un po’ la piccola, proprio nel day time di oggi del Grande Fratello VIP 6 è stato mostrato un confessionale dove Katia spiega il motivo per il quale, Katia sarebbe stata dura contro le altre concorrenti, solo in difesa di Manila. Sono stati narrati altri episodi del passato, della vita difficile di Katia, come se questo potesse scusare le pessime uscite della cantante.

Ricordiamo che quando disse che Alex Belli indossava una camicia da gay, nessuno le aveva fatto niente. Ricordiamo che quando diede della santarellina a Miriana, nessuno le aveva fatto nulla. Ricordiamo che quando ha definito una madre a convenienza Miriana, la Trevisan non le aveva fatto nulla. Ecco giusto per citare qualche episodio ( e potremmo continuare perchè la lista è lunghissima, ieri ad esempio lei e Soleil hanno rubato del cibo all’altro gruppo).

Tutti vogliono la squalifica di Katia Ricciarelli

“Se fossi come te mi sparerei subito” è solo una delle tante frasi che la Ricciarelli ha detto in questi giorni a Lulù. E poi l’ha invitata a tornare a studiare nel suo paese, ha usato contro di lei le peggiori parolacce che si possono sentire. Sia chiaro, Lulù è stata maleducata e offensiva, anche lei ha risposto a tono. Ma questo non può giustificare in nessun modo il fatto che Katia Ricciarelli sia ancora in quella casa a sputare veleno, sentenze, offese razziste e quant’altro. E lo abbiamo già detto, se Signorini le fosse davvero amico, da settimane le avrebbe consigliato di lasciare la casa del Grande Fratello VIP. Perchè la situazione sta peggiorando di giorno in giorno.

Ovviamente questa sera, quasi al 99% non ci sarà nessuna squalifica per Katia Ricciarelli, che di certo se la caverà nuovamente. La speranza si sa, è l’ultima a morire, per cui, l’appuntamento è per le 21,40 oggi su Canale 5.

