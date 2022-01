Tanto rumore per nulla: Katia Ricciarelli resta in casa ed è persino immune

E va bene, non la vuoi squalificare, perchè lei è di quelle generazioni lì, che proprio hanno questa mentalità ( e allora non la fai entrare nella casa del Grande Fratello VIP un programma che va in onda in diretta e che inevitabilmente porta a tutto questo, se sei così) e che non voleva essere razzista. Lei ha girato il mondo, ha lavorato con decine e decine di persone. E quindi? Questo significa che Katia Ricciarelli non possa essere omofoba, come ha ampiamente dimostrato? Che non possa essere verbalmente violenta? Che non possa essere razzista? Non caro Alfonso, proprio no. E dicevamo, ok non la vuoi squalificare, ma almeno fare in modo che non ci sia l’immunità dando l’ultima parola al pubblico con una nomination? E no, perchè sarebbe palesissimo poi il sentiment di noi altri, costretti a guardare questo scempio. Si toccherebbero percentuali bulgare, si arriverebbe a una eliminazione con oltre il 90% dei voti. Già perchè mai come in questa occasione, mai, tutti sono d’accordo sul fatto che Katia Ricciarelli, debba lasciare il prima possibile quella casa. E forse chissà lo farà, ma non di certo per una nomination ( come del resto ha anche spiegato la stessa cantante che diciamocelo, sa di essere una protetta, altrimenti avrebbe ben altre reazioni). Ieri nel corso della diretta, dopo il pippone di Signorini ( l’inutile discorso) non ha fatto altro che continuare a offendere Nathaly, se non ci fosse stata Manila ieri sera a cambiare discorso, a invitarla a guardare al futuro, si sarebbe messa malissimo. Perchè se sei così, non cambi, è chiaro.

Katia Ricciarelli graziata e immune

La cosa ancora più grave, è che ci siano state persone che dopo aver visto tutto quello scempio, hanno persino fatto il nome di Katia per salvarla. Chiaro, Valeria Marini si è fatta promotrice di questo “muro” da sollevare per salvare la cantante ma chissà se Giacomo Urtis, sentendo le cose che Katia ha detto di lui, tornerebbe a salvarla…E’ grave che Manila, una donna che si definisce matura e strutturata, continui a stare dalla parte della Ricciarelli, rovinando probabilmente un percorso che poteva darle molto di più. L’unica che si è salvata in questa serata dove il gregge è andato dietro al pastore, è Carmen Russo, una che ha ben capito come gira il mondo e ha fatto il nome di Valeria Marini, con classe si è distaccata da Katia, senza dirlo in modo troppo forte, altrimenti sarebbe diventata subito anche lei una vittima sacrificale. Furbamente ha fatto la sua scelta e si è anche tolta da quella melma dove gli altri continuano a nuotare.

E’ vergognoso pensare che non sia arrivato nessun provvedimento e che la Ricciarelli sia ancora immune, davvero vergognoso. E che l’abbiano anche scelta i suoi compagni, senza badare al marciume che si era visto in puntata, senza rendersi conto della figura becera che hanno fatto tutti, e ribadiamo tutti, davanti a 3 milioni di italiani .

