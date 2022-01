Grande Fratello VIP 6: Signorini in casa per sgridare i vipponi, Ricciarelli graziata ancora

Sgridarli tutti per non punire nessuno: questo è stato il motto con cui Alfonso Signorini si è preparato ad aprire l’inattesa puntata del 7 gennaio 2022 di Grande Fratello VIP 6, una puntata che non sarebbe dovuta esser trasmessa in quanto in serata era inizialmente previsto lo show documentaristico Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci. Dunque l’improvvisata del conduttore è partita nel peggiore delle ipotesi: una ramanzina a tutti così da smorzare ogni fiammella di discussione.

La puntata del 7 gennaio 2022 di Grande Fratello VIP 6, infatti, si era aperta con il riassuntone di alcune delle ingiurie e offese che alcune concorrenti del reality show di Canale Cinque si stanno scambiando da alcuni giorni: prima della lista è Katia Ricciarelli che sta inondando il programma di affermazioni arroganti oltre a veri e propri insulti razzisti e omofobi; sono passare in rassegna anche le parolacce di Lulù Selaissè e le affermazioni forti fatte da Nataly Caldonazzo. Filmati che però son serviti davvero a poco…

Grande Fratello VIP 6: Alfonso Signorini entra in casa per sgridare i vipponi

Dopo i vari filmati, tutti i concorrenti sono stati invitati a raggiungere il giardino. Lì è arrivato Alfonso Signorini in persona che, con un filo di voce, ha letto un comunicato ufficiale del Grande Fratello legato proprio alle forti liti degli ultimi giorni: “Come sapete, il Grande Fratello è un gioco di strategia, di confronti, spesso anche di scontri che possono essere diretti e a volte anche duri. Quello che sempre vi chiediamo è di mantenere un limite, un limite fatto di buon senso e di rispetto anche e soprattutto per tutto il pubblico che è tanto che ci segue. Abbiamo sentito in questi giorni espressioni inaccettabili. Le parole, i toni aggressivi, spesso offensivi non fanno onore né a voi che li avete usati né a noi che li abbiamo mandati in onda. È impossibile tollerare la vostra incapacità durante i confronti di ascoltare il vostro interlocutore. Il limite è stato decisamente oltrepassato. Il Grande Fratello vi chiede di prenderne atto e di recuperare lo spirito con cui voi avete deciso di cominciare questa avventura“.

Le letterina e stata poi accompagnata dalle ultime raccomandazioni di Alfonso Signorini che, con tono perentorio, ha invitato tutti i suoi vipponi a fare un “Grande Fratello consapevole” e a rispettare le buone norme di “accoglienza, ascolto e rispetto“. Affermazioni che sono subito passate in galleria in quanto la triade composta da Katia Ricciarelli – Soleil Sorgè – Manila Nazzaro si è subito fiondata in salotto per spettegolare delle altre coinquiline.

E proprio su Katia Ricciarelli – di cui gli spettatori del reality pretendono la squalifica -, Alfonso Signorini si è lanciato in sua difesa in più momenti della serata. Anche con affermazioni da brividi: “Qui bisogna avere rispetto di Katia anche se dice c*zzate”.

