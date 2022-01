Pago denuncia Grande Fratello VIP 6? Katia Ricciarelli insulta Miriana Trevisan come ‘madre’

Poteva iniziare un nuovo anno senza una nuova faida nella casa del Grande Fratello VIP 6? Ovviamente no. Ma quel che è peggio, però, è che stavolta oltre a parolacce e insulti vari di mezzo potrebbero arrivare anche gli avvocati. Il nuovo caso è scoppiato nel corso della puntata del 3 gennaio 2022 del reality show condotto da Alfonso Signorini e vede come protagoniste Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan; le due donne sembrano non piacersi da tempo e in occasione di una discussione avvenuta nel corso della puntata non hanno elemosinato frecciatina e accuse.

La prima a sfogarsi è Miriana Trevisa che ad Alfonso Signorini rivela: “Io sono una donna adulta ma sono sola. E qui sono stata offesa, anche davanti a Barù! (Katia Ricciarelli, ndr.) Mi ha dato della ‘poco di buono’. E io mi sono comportata in maniera egregia. Lei mi ha offesa come madre un sacco di volte. Cosa vuoi da me?” – rivolgendosi alla Ricciarelli, che nel frattempo si è fatta avanti spalleggiata da Soleil – “Hai sbagliato tantissimo anche con me. Io sono una mamma perbene. Ho detto che mi dissocio della parole nei confronti di Clarissa. Mi devi stare zitta? Io parlo! Tu non mi dici di stare zitta!”.

Katia Ricciarelli insulta Miriana Trevisan come ‘madre’ al Grande Fratello VIP 6

Sempre spalleggiata a Soleil Sorge, Katia Ricciarelli ha risposto a più riprese a Miriana Trevisan: “Ora vuole fare ancora una volta la vittima…” – rivolgendosi a Miriana Trevisan – “Tu saresti una mamma? E allora comportati bene! Quando vuoi tu sei madre… Io non ce l’ho con nessuno ma ce l’ho con… la verità! Mi sono stancata di sentir dire bugie. Ho detto che non ne posso più.”. E dopo vari rimbrotti, la cantante lirica ammette di essere in difficoltà: “Sono stanca di tutte queste ipocrisie. Sto bene solo con quattro / cinque persone. Il resto non li sopporto più. Sono disponibile a pagarne le conseguenze. Non voglio stare più con queste persone false. Ti chiedo in ginocchio: dammi il Foglio di Via che me ne torno a casa.!”

Peccato però che Katia Ricciarelli non solo non ha ricevuto alcun Foglio di Via ma è stata eletta addirittura immune. Una immunità dalle nomination ma non dal punto di vista legale però: attraverso una storia pubblicata su Instagram, infatti, il cantautore Pago ha annunciato che ricorrerà alle vie legali circa le affermazioni fatte da Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan e d conseguenza sul figlio che l’artista ha avuto con la ex velina.

Nel post social di Pago, si legge: “Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GFVIP nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani (4 gennaio 2022, ndr.) a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio […] Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più nel rispetto soprattutto di nostro figlio”. Cosa succederà?

