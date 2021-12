Grande Fratello VIP 6: Sonia Bruganelli lascia il posto d’opinionista per il veglione di Capodanno, l’annuncio

Da alcune settimane si vocifera che Sonia Bruganelli non sia poi così tanto interessata a restare fra le opinioniste di Grande Fratello VIP 6 e probabilmente, quello che stiamo per raccontarvi in questo articolo, altro non è che un piccolo indizio sul suo possibile allontanamento definitivo dal reality show di Canale Cinque.

Che cosa è successo stavolta? Stavolta è successo che a fine della puntata del 27 dicembre 2021 di Grande Fratello VIP 6, Alfonso Signorini si è preso un minuto di tempo durante i titoli di coda per fare un insolito annuncio al suo pubblico: nella prossima puntata – quella del 3 gennaio 2022 – Sonia Bruganelli non sarà presente in studio. E il suo posto di opinionista verrà occupato da qualcun altro…

Sonia Bruganelli lascia Grande Fratello VIP 6 per il veglione di Capodanno

Incredibile ma vero! Lady Bonolis non prenderà parte alla puntata del 3 gennaio 2022 di Grande Fratello VIP 6 perché troppo impegnata con il veglione di Capodanno. Ad annunciarlo è proprio Alfonso Signorini: “Voglio dire una cosa importante prima di aprire il collegamento con la casa. Sonia, nella prossima puntata, non ci sarà. E non c’entra niente il nostro litigio della settimana scorsa. Ma perché… se ne va a festeggiare il Capodanno! E noi invece restiamo qua…“, aggiunge il conduttore parlando ad Adriana Volpe. Ma la trama di questo mistero s’infittisce…

Pronta è arrivata la replica di Sonia Bruganelli: “Allora, io non so chi arriverà al posto mio però so che le donne spesso peccano con le scarpe, quindi lascio qui le mie e spero che le possa utilizzare“. Quindi più che un opinionista doppiamo aspettarci una nuova opinionista donna? “Chi arriverà? Beh, io qualche idea ce l’avrei… Non è ho ancora parlato ma una idea ce l’avrei…” svela Alfonso Signorini guardando in camera.

Il siparietto su questo cambio della guardia viene arricchito da Adriana Volpe che prova in qualche modo a farsi dare per lo meno un indizio su cui potrebbe essere la nuova opinionista temporanea di Grande Fratello VIP 6 ma Signorini è irremovibile e non scuse parola. Ma domanda però ora sorge spontanea: questo veglione di Capodanno che la Bruganelli vuole celebrare fino al 3 di gennaio 2022 è forse una scusa per permettere alla trasmissione di testare una nuova opinionista? Ai posteri l’ardua sentenza.

