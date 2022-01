Pago diffida tre vipponi per le offese a Miriana: “Questa storia mi fa schifo”

Sarà chiaramente Miriana Trevisan una volta uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6 a capire cosa fare, se vorrà andare avanti legalmente per tutelare la sua immagine. Nel frattempo fuori dalla casa, ci ha pensato il suo ex marito a presentare una diffida, come detto anche da Alfonso Signorini in puntata ( diffida che è servita in qualche modo a tutelare Miriana ma le parole di Katia sul suo conto, continuano a essere velenose, anche se si fa finta di nulla). Pago ha spiegato anche come ha appreso di quello che stava succedendo nella trasmissione, visto che purtroppo si trovava fuori a cena e non era con suo figlio, che ha assistito al siparietto da solo. Dalle pagine della rivista Chi di questa settimana, il racconto di Pago che spiega come si è mosso e quello che è successo dopo le pesanti accuse e le illazioni fatte su Miriana.

Pago diffida tre vipponi: ecco chi sono

Pago racconta quello che è successo in quella brutta serata: “Cosa è successo dopo le frasi infelici pronunciate nella Casa? Ero a cena con due amici, quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. Tra le varie persone, mi ha chiamato anche mio figlio. Mi ha raccontato quello che era successo in tv e, d’istinto, ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini. “

E ancora: “Devo dire che la risposta di Alfonso mi ha fatto respirare. Mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e di non impazzire. Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime. Chiaro?.” E poi fa i nomi delle persone che ha diffidato: “Mi sono rivolto agli avvocati e abbiamo inviato una diffida ai “signori” Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana, a nome suo, quando uscirà dalla Casa. Questa storia mi fa schifo. Sono veramente inc****to“.

Nella puntata successiva, Alfonso aveva quindi spiegato che delle offese di Katia a Miriana non se ne sarebbe parlato, visto che avrebbero affrontato la cosa fuori dalla casa, avendo ricevuto il programma una diffida. Quindi bisognerà aspettare ancora qualche mese per capire come finirà anche questa vicenda.

