Un cantante famoso nel cuore di Giacomo Urtis: nuova bomba al GF VIP 6

Giacomo Urtis si è reso protagonista nelle ultime 48 ore di gossip clamorosi come mai prima nella casa del Grande Fratello VIP 6. E finalmente anche noi altri, abbiamo qualcosa di cui parlare. Ovviamente, se state leggendo, è perchè un po’ come noi, amate questo gossip fatto di chiacchiericcio e di poche certezze. Se state seguendo il reality di Canale 5 sapete bene che Giacomo Urtis ha parlato di una relazione molto speciale nella sua vita, quella con un uomo che ha cambiato il suo percorso e grazie al quale ha avuto modo di incontrare persone importanti che sono diventate poi suoi clienti. Insomma il nome di Fabrizio Corona passa da ieri, da un sito web all’altro e lo stesso imprenditore sui social ne ha parlato con ironia, un po’ come se questa relazione, fosse una sorta di segreto di Pulcinella. Tutti lo sapevano, nessuno ne parlava, anche perchè, lo ricordiamo, si tratterebbe di una storia che ha quasi 20 anni. In ogni caso, come Riccardo Signoretti ( direttore di Nuovo e di Nuovi Tv), aveva fatto sapere via social, nel cuore di Giacomo, ci sarebbe oggi un cantante molto noto. E fin qui nulla di compromettente. Ma visto il grande mistero che si cela dietro a questa storia, in molti hanno pensato che forse, il big in questione, non ha ancora dichiarato pubblicamente di avere un fidanzato…Sarò questo il motivo di tanto riserbo?

Giacomo Urtis ha più volte raccontato nella casa, di essere in contatto con molti cantanti in questo ultimo periodo, tanto che prende a sua volta lezioni di canto per migliorarsi, molto interessato al mondo della musica che di recente lo sta tanto affascinando…E ieri sera, sui social, sono tornati in auge dei video in cui Urtis parlava proprio di questa storia che forse è finita o forse no…Le sue parole ovviamente hanno subito destato la curiosità di tanti fan del programma che, giocando a una sorta di strano “indovina chi” hanno cercato di comprendere di chi stesse parlando Urtis.

Un famosissimo cantante nella vita di Giacomo Urtis: chi è ?

“Ma lo sai che mi sono visto tutta l’estate con un cantante? Sì che si tratta di uno famoso” aveva raccontato Giacomo e qualcuno aveva anche fatto il nome di Marco Mengoni ma il chirurgo aveva smentito, dicendo che si tratta di un cantante più alto ( un indizio un po’ povero a dire il vero, dove alto non si intende l’altezza ma la fama in Italia e non solo). Poi sempre in quella conversazione aveva detto: “Sono stato anche con un cantante tra luglio e agosto, è conosciuto certo. Vabbè è un bel ragazzo, un bel viso, alto, certo che lo conosci fidati. La cosa adesso è finita, poi c’erano alcune cose che erano un po’ strane diciamo.”

In una conversazione con Jessica, aveva ricordato che questo cantante, si era molto legato a lui tanto da dirgli che era l’uomo della sua vita. “Poi a settembre è sparito, guarda che era uno paranoico davvero. Praticamente mangiavamo sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante.” Quindi questo cantante avrebbe anche a che fare con il cinema e non solo con la musica…

Se nel caso di Fabrizio Corona gli indizi erano tanti ( Giacomo aveva anche pronunciato in parte il suo nome) nel caso del cantante famosissimo, invece le cose sono ben diverse e sarebbe anche inutile provare a indovinare…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".