Belen lasciò Fabrizio Corona a causa di Giacomo Urtis? Lo spiffero di Sara Tommasi

Bisogna tornare indietro nel tempo per scoprire qualche dettaglio che forse in molti hanno dimenticato, sul gossip del giorno. Da questa notte, quando Giacomo Urtis si è lasciato scappare della sua relazione d’amore con un uomo noto, che è stato in carcere ( e che tutti hanno creduto essere Fabrizio Corona), sui social non si parla d’altro. E allora, facendo un saltino nel passato, troviamo che questa notizia, non è poi così nuova. Era il 2012 quando, Sara Tommasi, in guerra con Belen Rodriguez, rivelò i motivi che a suo dire, avevano portato la show girl a lasciare il suo fidanzato. La Tommasi disse che Belen aveva trovato Fabrizio Corona a letto con un altro uomo e che non aspettandosi una simile scena ( tradimento ma anche scoperta della bisessualità del suo compagno) decise di lasciarlo. In particolare la Tommasi si era spinta oltre, dicendo che Belen aveva trovato Corona e Urtis insieme a letto. Nel 2012, Giacomo non aveva la stessa popolarità che ha oggi, ma sono decine e decine gli articoli che ancora oggi, si possono trovare sul web e che raccontano questa vicenda.

Le rivelazioni bomba di Sara Tommasi e la reazione dei protagonisti

Come reagirono i protagonisti di questo gossip nel 2012 ? Mentre oggi Corona la prende in modo ironico, all’epoca Giacomo Urtis non la prese benissimo. Facile oggi anche comprenderne i motivi: la famiglia del dottore non sapeva della sua omosessualità e forse Giacomo voleva ancora tutelare la sua privacy. Una notizia in nessun modo confermata tanto che all’epoca Urtis, disse anche di avere intenzione di querelare Sara Tommasi: “Nessuno tipo di relazione è mai esistita tra me e Corona” aveva detto il vippone, pronto a sporgere una querela contro l’ex naufraga dell’Isola dei famosi.

Giacomo Urtis aveva poi commentato le parole di Sara Tommasi in questo modo: “Non so come le sia venuta quest’idea. Io e Corona siamo amici da anni, da quando stava con Nina Moric. Conosco la sua famiglia, ci sono ottimi rapporti professionali e di amicizia. Io sono un medico anomalo, mi invitano a serate mondane e ci vado spesso, ma sul lavoro sono molto professionale. “

Nelle parole di Urtis nella casa del Grande Fratello VIP però, sembrerebbe che proprio in quegli anni, sin da quando Fabrizio stava con sua moglie, quindi con Nina Moric, la relazione era sbocciata. E mentre le donne nella vita di Fabrizio Corona si alternavano, al suo fianco invece, restava proprio Giacomo Urtis.

Negli anni anche la voglia di raccontarsi di Giacomo è cambiata e il chirurgo ha cambiato i toni rispetto a quel 2012, quando ancora era molto riservato e attento alle parole che usava. Nel 2018, nello studio di Rivelo, insieme a Lorella Boccia, disse: “Sono innamorato della figura di Fabrizio Corona… è il mio uomo ideale! Un familiare? Un fidanzato? È una persona a cui tengo molto. Tra noi ci chiamiamo tato.” A quanto pare però non si sarebbe trattato solo di una bella amicizia ma di qualcosa che andava oltre. Perchè Giacomo, dell’uomo milanese che gli cambiò la vita, ne parla come di un compagno con il quale condivideva anche il letto. “Io guardavo lui e sua moglie mentre facevano l’amore e lei guardava me e lui” ha detto stanotte, senza però dire a chi si riferisse.

Le parole di Sara Tommasi quindi, tornano oggi potenti più che mai e infiammano ancora il gossip.

