Giacomo Urtis ha avuto una relazione con Fabrizio Corona? La reazione dell’imprenditore

Ha stupito qualcuno, ha lasciato indifferenti altri, fa discutere molti. La relazione che ci sarebbe stata tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis è persino maggiorenne, per cui alla fine dei conti, non fa più rumore di quello che dovrebbe, anche se nella casa del Grande Fratello VIP 6, ieri sera, si è scatenato il caos quando il chirurgo si è fatto scappare questa rivelazione! Stando a quanto ha raccontato Giacomo Urtis, questa storia risale proprio ai primi anni del matrimonio tra Nina Moric e Fabrizio Corona, parliamo di quasi 20 anni fa. Giacomo e Fabrizio ( sempre che sia Corona la persona in questione) si sarebbe conosciuti in aeroporto e da lì sarebbe iniziata la relazione. Mentre sul web si parla di questa storia, anche Fabrizio Corona, oggi particolarmente euforico grazie a una vincita che ha fatto dopo il trionfo dell’INter contro la Juve, ha commentato con una foto che sembra essere particolarmente ironica. “Era un nostro segreto dai” ha scritto Fabrizio Corona postando una foto sui social. Che cosa ha voluto dire con quella immagine? Che lo sapevano tutti, come anche Giacomo ha fatto capire nella casa? Oppure che non è lui la persona di cui Urtis stava parlando ieri sera con Sophie Codegoni e gli altri vipponi?

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona hanno avuto una relazione?

Una cosa è certa, Corona non aveva mai parlato di Giacomo prima, come di un suo “amore” mentre Urtis, in altre interviste, aveva anche raccontato delle sue visite in carcere da Fabrizio,in quanto suo dermatologo ( cosa che corrisponderebbe al racconto di ieri, quando Urtis ha spiegato che per lungo tempo è andato anche in carcere a trovare il suo ex).

La storia di Fabrizio Corona è stata condivisa anche sul profilo instagram di Giacomo Urtis, per cui davvero, non è facile comprendere dove stia la verità e dove sia lo scherzo! C’è persino chi parla di macchinazione, di copione…E poi c’è chi dice che ormai, in ogni caso, questo è solo un lontano ricordo e che se volesse, il chirurgo, che si frequenterebbe con un noto cantante, potrebbe fare rivelazioni ben più forti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".