Giacomo Urtis parla del suo grande amore per un uomo notissimo: “Milano, sposato, carcere”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è scoppiato il caos poche ore fa quando Giacomo Urtis ha iniziato a fare delle rivelazioni molto particolari a Barù e a Sophie. Stava parlando proprio con la Codegoni del rapporto che ha con una persona che entrambi conoscono ( ed è per questo motivo che tutti i telespettatori hanno anche pensato di aver capito di chi si tratti). Sophie spiega che ha provato a chiedere a questa persona del rapporto con Giacomo ma non si aspettava di conoscere dettagli così scottanti. Già perchè Urtis ha rivelato che tra questo uomo molto noto a Milano, un uomo che è stato per anni in carcere ma che per fortuna oggi è libero, c’è stata una storia. La moglie di questa persona, sapeva tutto e vivevano praticamente quasi insieme. “Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui” ha detto Urtis che in questa parte del racconto si è anche lasciato sfuggire l’iniziale del nome…Pare si chiami “Fab…” poi ha interrotto perchè gli altri hanno urlato per fargli capire che si stava sbilanciando troppo. Ma il fatto che la Codegoni abbia continuato dicendo: “Ah per questo vi baciate quando viene alle cene, io ho pensato vabbè ci baciamo tutti sulla bocca, lo fanno anche loro. Perchè a me non ha detto nulla” ha spiegato l’ex tronista. Giacomo ha commentato: “Ci sei stata poco ma secondo te a me che ero in Sardegna, chi mi ha presentato il mondo, a Milano?”.

Le rivelazioni bollenti di Giacomo Urtis al GF VIP scuotono i telespettatori

Sophie quindi ha iniziato a fare anche altre domande e Giacomo ha risposto con molta tranquillità dicendo che tra loro c’erano rapporti d’amore, ma allo stesso tempo quest’uomo misterioso aveva la sua vita con la moglie.

Giacomo ha anche raccontato di quando questa persona è stata in carcere: “L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna.” Ovviamente nella chiacchierata con Sophie, i due hanno parlato di una persona che la Codegoni conosce molto bene, delle famose cene, degli incontri nella casa di questo uomo a Milano ed è per questo che il pubblico non ha nessun dubbio sulla vera identità dell’uomo misterioso.

Giacomo ha anche spiegato che nella loro cerchia di amici lo sanno tutti. “Eh si lo dice a cena ma io pensavo che fosse ironico” ha commentato la Codegoni.

