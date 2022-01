Soleil crolla dopo l’ingresso di Delia Duran: stanca e amareggiata, Gianmaria la consola

Non è stata una serata semplice a quanto pare, per Soleil Sorge. La bella influencer si aspettava l’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello VIP 6, ne ha parlato per giorni con gli altri concorrenti. Era un po’ un segreto/non segreto. Tutti si aspettavano di vedere la compagna di Alex Belli arrivare trionfante nella casa e infatti è accaduto. La Duran ovviamente è entrata a gamba testa contro Soleil, per l’ennesima voltale ha chiesto che cosa c’è stato sotto le coperte, insinuando che il Belli le abbia raccontato una verità che però a quanto pare, non esiste. Una sorta di mitragliatrice che ha sparato anche frasi senza senso, una dietro l’altra, a dire il vero. La Sorge si è mantenuta abbastanza calma e zen, come ama dire lei. Alla fine della puntata però, è crollata e ha avuto bisogno del sostegno di alcuni dei suoi amici nella casa. A coccolarla, per darle anche la forza di continuare, ci hanno pensato prima Gianmaria e poi Jessica. Hanno cercato di stare vicino a Soleil in un momento di sconforto. Dopo 4 mesi per tutti ci sono dei momento di down, come è successo anche a Davide Silvestri, e l’entrata di Delia ha peggiorato le cose.

Per Soleil però ci sono state anche belle notizie, visto che ieri sera è stata resa immune dagli altri inquilini, a dimostrazione che anche nella casa del Grande Fratello VIP 6, ha costruito qualcosa di significativo, se ci sono persone che le vogliono bene e la scelgono come “preferita”.

Il crollo di Soleil e le belle parole di Gianmaria

Nonostante tutto quello che si dicono e si sono detti a vicenda ( anche cose molto brutte) alla fine Soleil e Gianmaria si ritrovano sempre perchè sono amici e sanno sostenersi. Come è accaduto anche ieri sera, quando l’Antinolfi si è dimostrato una valida spalla per la bella Soleil.

Soleil ha un secondo crollo della serata e trova il conforto di Gianmaria ❤😭#Gfvip pic.twitter.com/R6WpreXBPX January 15, 2022

Di grande conforto sono state anche le parole di Jessica. Peccato che le due ragazze si siano allontanate, perchè insieme avrebbero potuto fare grandi cose e invece, hanno scelto sacre alleanze diverse…

