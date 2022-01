Delia Duran crolla: “Basta lo lascio, non merito questo”

Delia Duran crolla. Troppo per lei, quello che sta succedendo da quando è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 e forse anche prima. Ieri Sonia Bruganelli ha fatto notare che forse Delia pensava di poter reggere alla tensione, di poter gestire tutto e non aveva invece fatto bene i conti con il frullatore di emozioni nel quale ti ritrovi in un contesto di questo genere. E oggi pomeriggio, la Duran ha avuto l’ennesimo crollo. In casa molti vipponi si sono schierati dalla sua parte e le sono stati accanto, in questi giorni. Ma lei sta male, a prescindere dai copioni, dalle soap, ed è evidente. Delia e Soleil sono le vittime della stessa persona, un uomo che ha manipolato i loro sentimenti. Delia è dimagrita, nasconde dietro alla sua apparente superiorità, tutte le insicurezze di una donna che ama e che è stata ferita. Una donna che ha sempre fatto quello che qualcun altro le diceva. E ha ragione da vendere Nathaly, nella sua descrizione di Alex Belli, che è la stessa fatta da Katarina Raniokova, una donna che con Alex, ha condiviso anni della sua vita, la sua ex moglie ( che in realtà è ancora moglie, non essendoci nessun divorzio).

Oggi pomeriggio sui cieli di Cinecittà è arrivato un aereo da parte dei fan di Alex e Soleil, che ha fatto crollare la Duran.

“Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“ ha detto Delia parlando con le altre ragazze nella casa.

Delia Duran in lacrime: sta malissimo

Delia, ripensando alle parole della Caldonazzo, che aveva definito il Belli un narcisista patologico, ha commentato: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Solei.”

In questa situazione quasi tutte le donne della casa si sono schierate dalla parte di Delia, anche Katia Ricciarelli che fino a due giorni fa la odiava e giurava fedeltà eterna a Soleil. Manila ha cercato di tirare su la Duran: “Cerchiamo sempre di essere delle super donne anche quando la situazione davanti a noi è irrecuperabile. Il momento in cui realizzi è la parte più difficile. Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole, è in questo vortice mediatico del super io che gli appartiene, ma prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore“. Delia starebbe seriamente pensando di lasciare Alex Belli in diretta, staremo a vedere che cosa succederà.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".