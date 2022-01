Barù si lamenta per lo sporco nella casa del GF VIP 6 ma viene censurato

Vi ricordate che nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda lunedì sera, Barù aveva chiesto di poter avere una nuova aspirapolvere per poter pulire meglio la casa? Aveva lanciato un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini, parlando della questione in prima serata e augurandosi che le sue parole, sarebbero arrivate in modo forte e chiaro. E invece a quanto pare, nessuno ha dato retta a Barù che anche oggi, ha provato a manifestare il suo disappunto.

Che la casa del Grande Fratello VIP 6, sia sporca, piena di pattume ovunque, piena di cose che stanno dove non devono stare, perennemente con oggetti sparsi e in disordine, è cosa nota a tutti. A parte il piano cottura, che è quasi sempre pulito grazie a Manila che continua a essere una sorta di signora del controllo pulizie, il resto è davvero pietoso. Dalla camera arancione, alla stanza di Soleil e Davide, la casa del Grande Fratello VIP è un vero schifo. E oggi Barù ha messo di nuovo in luce questo aspetto, facendo notare quanta polvere e sporco ci siano nella casa e che non sono stati inviati i giusti oggetti per poter intervenire e pulire in modo idoneo. Peccato che, mentre Barù stava manifestando il suo disappunto, la regia abbia pensato bene di censurare il tutto.

Barù stanco della polvere in casa: le ultime news dal GF VIP

E così impugnando l’aspirapolvere non funzionante, Barù ha commentato: “Questa Casa è piena di polvere. Fa schifo. Veramente invito, anzi no…non vi invito a venirla a vedere perché fa veramente schifo dagli acari e dalla polvere che c’è. Io ho l’asma tutti i giorni, devo fare la pompetta, ho l’asma. Devo prendere antiallergici e antistaminici tutti i giorni… Tutti i giorni!“.

Ci vorrebbe l’intervento della produzione di Amici! Ma è davvero possibile che tutte quelle persone adulte possano vivere in quelle condizioni di igiene pari a zero? Se vedessero quello che arriva al pubblico a casa, forse qualche cosa cambierebbe. Chissà magari mostrare proprio dei video in stile Amici, non sarebbe male…

