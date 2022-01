La casa del Grande Fratello VIP è una porcilaia: sponsor in fuga

E pensare che la produzione di Amici per qualche vestito lasciato in giro e qualche piatto da lavare, invoca, giustamente, provvedimenti disciplinari contro gli allievi, per dare il buon esempio e fare in modo che crescano rispettando le regole…Poi pochi minuti dopo passi alla visione del day time del GF VIP 6, ti sintonizzi sul canale 55 e vedi questo schifo. Una casa che non è una casa ma un vero e proprio porcile. Le stanze da letto sono qualcosa di indicibile. L’unico spazio che viene pulito è il piano cottura della cucina, per ovvi motivi, tutto il resto è davvero imbarazzante. Disordine, sporcizia, non a caso, i topi sono ormai inquilini privilegiati dei vipponi di questa sesta edizione. E bastava anche dare un’occhiata alla casa nel corso della diretta di ieri, per rendersi conto di quanto la pulizia sia cosa secondaria. A terra, mentre il programma era in diretta davanti a 3 milioni di italiani, resti di patatine, Tuc, e cibi vari, i residui caduti da mani e bocca, dei vipponi che si strafogano tra una pausa pubblicitaria e l’altra. Uno schifo che non si era mai visto prima, quando la casa era anche più piccola e quando i concorrenti erano anche di più. Considerando che alcuni hanno anche la loro camera personale…

Che porcilaia la casa del Grande Fratello VIP 6

Non sarebbe un caso, anche a detta di molti spettatori, la fuga di molti sponsor, in particolare di prodotti da usare anche per l’igiene della casa. Del resto come si può pensare che un brand di detersivi o prodotti per la casa, possa accettare di continuare a fare promozione rispetto a una casa ridotta come un porcile ?

Nel video le vippone intente a raccogliere alcuni prodotti che devono essere riconsegnati

Vari sponsor si sono ritirati, qui un piccolo video in cui si vedono i concorrenti accordarsi per restituire le cose in magazzino:#gfvip pic.twitter.com/6SygU5cviA January 3, 2022

Non si è parlato apertamente della fuga di questi sponsor ma i concorrenti sono stati chiamati in confessionale e poco dopo hanno iniziato a mettere tutto via. Sono arrivati anche dei provvedimenti, con la decurtazione del budget settimanale ma non è servito a molto. Lo sporco, il disordine continuano a regnare sovrani nella casa del Grande Fratello VIP e dei topi di Cinecittà.

