Bellifull continua: Alex Belli torna al GF VIP per parlare dei triangoli

Pensavamo tutti che il viaggio all’estero di Alex Belli potesse significare anche una pausa dal Grande Fratello VIP 6. Era stato lui stesso a dire che “questo, non è più il suo game“. E le sue parole facevano pensare a una pausa, visto che avevamo letto “game over” nel suo messaggio sui social. E invece, come annunciato da Alfonso Signorini nel day time di oggi del GF VIP, in vista della diretta, Alex Belli sarà nuovamente protagonista della serata. Altro che pausa, altro che game . Il conduttore del reality di Canale 5 ha spiegato che oggi, Alex Belli sarà di nuovo in studio per un faccia a faccia con Delia Duran ( e probabilmente anche con Soleil, visto che è stata protagonista del Bellifull). Di cosa si parlerà? Dei triangoli amorosi di cui le modella e l’attore sarebbero protagonisti. E’ stata proprio la Duran a raccontare nella casa del Grande Fratello Vip, che lei e Alex, condividono spesso delle esperienze molto particolari. E’ questo che definiscono amore libero, il fatto di avere delle relazioni intime con altre persone, tutti insieme.

E visto che nelle ultime ore di questo tema, dell’amore secondo il Belli, si è parlato anche in altri programmi ( ieri Stella, la famosa Stella, è stata intervistata da Barbara d’urso), chiaramente questa sera si tornerà sul tema anche nella casa del Grande Fratello VIP 6. E se c’è qualche vippone che ancora non è a conoscenza di questa situazione, molto presto scoprirà tutto!

Alex Belli protagonista del GF VIP 6: ancora

Signorini quindi ha spiegato che questa sera, per l’ennesima volta, il Belli sarà chiamato a fare chiarezza e magari, visto che Delia è stata più esplicita e chiara, si potrebbe arrivare al nocciolo della questione. Non ci resta quindi che attendere anche questa ennesima puntata di Bellifull nel Grande Fratello VIP 6! L’appuntamento è come sempre alle 21,40 su Canale 5 e chi pensava che il man si fosse preso una pausa, noi compresi, si sbagliava alla grande!

