La “famosa” Stella a Pomeriggio 5 spiega cos’è l’amore libero per Alex Belli e Delia

“Come con Stella, come con Stella” sono state le parole che Alex Belli ha più volte usato, quando Delia Duran, era entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 per chiedergli spiegazioni del suo rapporto con Soleil Sorge. Oggi, questa famosa Stella, è stata protagonista della puntata di Pomeriggio 5 in diretta il 27 gennaio 2022 e ci ha spiegato, finalmente, quello che significa per Alex e Delia “amore libero”. A dire il vero, noi avevamo ben capito, che cosa intendessero i due, anche se più volte hanno negato di essere una coppia aperta. Stella, nello studio di Barbara d’Urso, ha spiegato che lei ama Alex, come ama anche Delia e che si, probabilmente, quando si parlava di festeggiamenti bollenti per una festa di compleanno, poteva forse essere lei la terza donna! Stella spiega che quando si parla di amore libero, si parla di un rapporto in cui marito/moglie o compagno/compagna, condividono qualcosa con un’altra persona, ma lo fanno entrambi. E qui starebbe il grande equivoco: Delia, era totalmente fuori dal giochino di Soleil Stasi e Alex Belli. Loro erano nella casa, Delia fuori ed è questo che è cambiato rispetto ai soliti equilibri della coppia, che non ci fosse condivisione ma che la chimica, fosse una cosa a due, nella casa più spiata di Italia, in un reality.

Bellifull e l’amore libero spiegato a Pomeriggio 5 da Stella

E così, come anche ha fanno notare la direttrice del settimanale Gente, tutto il grande equivoci di questa situazione, deriva proprio dal fatto che Alex e Soleil stessero vivendo una cosa solo loro, che non coinvolgeva Delia, che si era ritrovata in un meccanismo diverso da quelli che di solito vive, da quell’amore libero che l’aveva accomunata ad Alex Belli. Perchè nulla si inscatola, ma solo quando c’è condivisione a quanto pare. Il Belli invece pensava di poter fare lo stesso giochetto mentre la sua compagna ( ricordiamo e ribadiamo al mondo intero che non è sua moglie) guardava da casa. Ma a quanto pare alla Duran il giochino di guardare a distanza e non partecipare, non è molto piaciuto, come oggi Stella ci ha spiegato, e da qui la sua rabbia contro il Belli.

Stella ha invitato tutti a non fermarsi solo a quello che succede sotto le coperte e ad andare oltre. La donna ha spiegato: “Anche io che amo Alex sono stata gelosa della complicità che ha instaurato con Soleil“. E Bellifull continua…

