Pericoloso avvicinamento tra Delia e Gianluca: carezze, balli e un anello tolto

Serata di festa nella casa del Grande Fratello VIP 6, serata di musica ma anche di qualche bicchierino in più che rende tutti molto più frizzanti e inibiti a quanto pare. Delia Duran è stata una delle assolute protagoniste della serata di ieri e se in un primo momento si è tolto il famoso anello che sanciva la sua unione con Alex Belli, in un secondo momento si è anche molto avvicinata a Gianluca, il neo arrivato che a quanto pare, è stato istruito per bene da chi continua a scrivere questa soap da 4 soldi. Se in un primo momento infatti, il famosissimo amico di Alessandro Basciano, un vero vip, si era dichiarato per Soleil, dicendo di avere un interesse per lei, da ieri sera ha preso un’altra strada. Una via che lo porta dritto dritto a Delia. Con la Duran ieri sera si è lasciato parecchio andare, tra effusioni a bordo piscina, balli ravvicinati e carezze.

Intanto Delia Duran si dichiara single

Questo avvicinamento non è passato inosservato agli altri vipponi che ovviamente hanno fatto dell’ironia sulla cosa.

L’avvicinamento di Delia e Gianluca non convince nessuno

Barù e Soleil , insieme a Davide, si sono mostrati molto scettici su questo strano avvicinamento. La Sorge, parlando proprio con la modella venezuelana ha commentato: “Non capisco perché proprio ora. Non credo nemmeno sia per i due arrivati ieri”. Delia però ha assicurato: “No non c’entrano nulla questi due ragazzi carinissimi. Però sono una ventata d’aria fresca, gentili, carichi e portano tanta gioia e spensieratezza“. E poi via di balli, musica in piscina e non solo…

A commentare in modo come sempre, molto lucido, ci ha pensato anche Barù che la pensa esattamente come noi: se Delia non regala altri colpi di scena, come potrebbe andare avanti la soap? Ed ecco che la nuova puntata è arrivata e non è mancato il commento di Barù: “Hai visto? Stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela. Anche se vedrai stasera non andranno oltre. Sai questo è appena entrato non è che può sparare tutte le cartucce in una notte, poi cosa potrebbe fare dopo altrimenti?”.

