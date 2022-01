Delia Duran si toglie la “fede” e lascia Alex Belli: “Sono stufa”

Serata di grandi colpi di scena nella casa del Grande Fratello VIP 6 quella di ieri, almeno per Delia Duran che sembra aver preso una decisione. A dire il vero i vipponi non sono poi così sicuri del fatto che la modella fosse molto lucida mentre parlava di quello che aveva deciso di fare ma Delia, sembra voler voltare pagina e lasciare il suo Alex Belli. Non per cercare un altro amore, ci ha tenuto a precisarlo, ma perchè è stanca delle mancanze di rispetto e delle prese per i fondelli che suo marito le ha riservato ( ricordiamo al modo intero, come ha detto più volte Adriana che in questa storia non ci sono mariti e non ci sono mogli).

Soleil, ha provato a portare un po’ di pace nella vita di Delia, con la speranza di darle una mano, prima di arrendersi poi in modo definitivo e ha commentato: “Rialzati l’animo un attimo. Ok, sei stufa. Se è così veramente non devi stare male. Vieni ad alleggerirti la serata. Ho conosciuto Alex e lui mi ha detto che sei una persona che vive la vita in maniera positiva”. Le parole di Soleil non hanno fatto l’effetto che la Sorge forse si aspettava e Delia ha continuato per la sua strada. Ma del resto signori e signore, visto che ormai l’amore libero è stato spiegato, se Delia non avesse fatto questa mossa, di che cosa si sarebbe parlato nella prossima puntata? Nuova puntata della soap, nuova puntata del GF VIP 6.

Delia Duran pronto a lasciare Alex Belli

Delia, che in un primo momento aveva detto di non poter lasciare Alex, visto che in Italia non ha una casa, ha commentato: “Sono stufa Soleil, sono veramente stufa. Non mi merito tutto ciò. Ho lasciato tutto Sole, basta… non me ne frega un cazz*, mi sono rotta i coglion*, ho superato il limite. Finito! No, non c’è nessuno che mi piace ma sono veramente stufa perché lui mi ha rotto le scatole, ho superato il limite. Non mi pentirò. Le prese per il cul* mi bastano.“

E ancora: “Non me ne frega niente, sono una donna libera. Questo anello posso pure buttarlo via. Lui ha giocato con i miei sentimenti.” Sarà dello stesso avviso anche oggi, quando non sarà più brilla?

