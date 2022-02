Miriana Trevisan in lacrime: “Mi hanno minacciata ma io non voglio cedere”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 nervi molto tesi a poche ore dalla diretta. I vipponi non vedono l’ora di essere protagonisti della nuova puntata a una settimana di distanza dalla loro ultima volta in prime time. Questo pomeriggio Miriana Trevisan ha avuto un crollo e si è sfogata con Davide e Giucas. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando Lulù si è resa protagonista di un momento non troppo simpatico in occasione della registrazione del programma radiofonico insieme a Miriana e a Nathaly. Probabilmente la principessa si è resa conto di aver esagerato e sa che stasera, si potrebbe parlare in diretta del suo atteggiamento. Ha quindi chiesto a Miriana di schierarsi dalla sua parte, secondo quello che ha raccontato la Trevisan a Giucas e a Davide ma lei non ci sta e questa volta non la difenderà.

Miriana delusa da Lulù piange e si sfoga: “Non cedo ai ricatti”

Miriana quindi ha spiegato: “Mi hanno ricattata qui dentro e io non voglio essere vittima di un ricatto da parte di nessuno! Si tratta di quella cosa della radio di Lulù, lei è arrabbiata. Ci sono rimasta male per delle cose che mi ha detto prima. Ci rimango malissimo se mi dice certe cose in quel modo brusco. Vabbè comunque non si è comportata bene con me anche adesso.“

Lulù, poco prima di questo sfogo di Miriana, ripensando a quello che era successo, aveva detto: “Vanno capiti i miei sfoghi, ho sofferto tanto nella vita. Adesso ho un ragazzo che mi ama e non è qui. Miri ti prego devi capirmi. Le persone vanno capite mi pare una cosa umana. Io non vengo mai capita da nessuno“. In realtà non si tratta di comprendere ma solo di maleducazione e di arroganza. Lulù è una persona viziata e adesso che ha perso la sua ancora di salvezza, sbotta con le altre persone, senza ascoltare ma volendo solo avere sempre ragione ( come era successo anche con Sophie e la storia delle lenzuola). A Miriana però questo atteggiamento non va più giù.

La Trevisan ha poi concluso: “Le fragilità di Lulù non mi faranno mai essere eticamente scorretta. Mi mette in mezzo perché pretende che io in trasmissione dica che è giusto quello che lei fa. Mi ha chiesto di fare una cosa non giusta. Non posso mentire in diretta. Poi lei ha distorto la verità, abbiamo aspettato un’ora che si calmasse. Le dicevamo che era bellissima anche dal lato che non le piaceva”.

