Lo sfogo di Lulù per il posto in radio: “Non avevo soldi per mangiare altrimenti mi sarei rifatta il naso”

Dopo giorni di tranquillità, Lulù è tornata a regalarci, senza Manuel Bortuzzo al suo fianco, delle chicche trash di quelle che avremmo voluto vedere sin dal primo giorno. Dopo aver litigato con Sophie Codegoni per le lenzuola del letto ( portando Manila e Miriana a rifare il letto al posto loro), la Selassiè ieri ha di nuovo avuto una crisi. Il motivo? Il suo naso, un complesso che la principessa ha. Nathaly e Miriana la aspettavano nella stanza della radio per fare il consueto programma ma hanno dovuto attendere visto che la principessa non ha gradito la posizione che le era stata riservata. Non le piaceva il lato, visto che si sente brutta per quello che “non è il suo profilo migliore”. Lulù ha avuto una vera e propria crisi di pianto, sfogandosi con Miriana e Nathaly che provavano a spiegare il perchè delle posizioni scelte. La principessa ha fatto perdere diverso tempo, tanto che una volta rientrata in casa, Davide le ha fatto capire che deve superare questa cosa, visto che se si fosse trattato di un lavoro vero, l’avrebbero subito licenziata.

Lulù però non ne ha voluto sapere e ancora una volta ha tirato fuori i suoi complessi. Perdendo la figura di riferimento che era Manuel, Lulù ha di nuovo perso la trebisonda. Si può fare una sceneggiata di quel genere ? E’ ripresa h24 da ogni angolazione nella casa del Grande Fratello VIP 6 e poi si preoccupa del video della radio, per qualche minuto di programma. Si può arrivare a piangere e disperarsi, tirando in ballo ancora una volta la sua fragilità? Si Lulù è fragile e bisognosa di aiuto, ma anche parecchio viziata e sta tornando a dimostrarlo adesso che è nuovamente sola senza Manuel.

Lo sfogo di Lulù Selassiè indigna

Ma non finisce qui perchè durante questo sfogo, Lulù si è lasciata andare a una frase che non è piaciuta molto al pubblico a casa. La Selassiè ha detto: “Pensi che io stia bene, pensi che se avessi potuto non me lo sarei rifatta, io ci sto male, è un mio complesso. Io non avevo un euro per mangiare altrimenti me lo sarei rifatta“. Miriana e Nathaly hanno provato in tutti i modi a spiegare a Lulù che è bellissima, che è tutto nella sua testa. E forse qualcuno dovrebbe anche dire a Lulù che è il make up che sceglie ogni puntata a ridicolizzarla, come quella striscia che si fa sul naso per renderlo più lungo ma che in realtà la fa sembrare una caricatura. Lulù al naturale, senza trucco, senza filtri, senza maschere è di una bellezza disarmante e avrebbe realmente bisogno di qualcuno che riuscisse a farglielo capire.

