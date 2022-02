Delia litiga con Alex Belli per il bacio a Barù e vuole spaccare una bottiglia ( VIDEO)

Sono ore movimentate quelle che si stanno vivendo nella casa del Grande Fratello VIP 6. Se è vero che Delia Duran e Alex Belli questa notte si sono riavvicinati, lasciandosi andare a coccole, baci ed effusioni, è anche vero che i due non si trovano d’accordo su alcuni atteggiamenti che la modella ha avuto in casa. Si torna a parlare per l’ennesima volta del bacio che Delia ha dato a Barù. Chiaro per tutti che si sia trattato di un gioco, di una provocazione divertente ma per Alex, Delia ha fatto molto male ad avvicinarsi al vippone con quell’atteggiamento…”Siamo proprio su due binari diversi. Qual è il tuo problema? Per me è incomprensibile, non ha senso, una donna elegante non le fa certe cose, amore mio” ha detto Alex alla sua Delia in un faccia a faccia in sauna. Ma la Duran non ha reagito benissimo tanto che, come si può vedere in un video che circola da qualche ora in rete, ha impugnato una bottiglia, minacciando il fotografo.

Che litigata tra Alex Belli e Delia Duran al GF VIP 6

A Delia le accuse di Alex proprio non vanno giù e contrattacca: “Per te tutto ha un senso? Per me non c’è un senso a tutto questo, il senso è che io sono questa. Jessica ha detto di essere mia amica e il fatto che ha continuato a dire queste cose e poi mi guardava con occhi differenti perché magari io scherzavo con Barù, come quando ci siamo messe la parrucca io e Sole e siamo andate nel letto… Non c’era malizia e io ho anche ribadito a lei quello che ho detto a lui nell’orecchio…“.

Delia ha un suo punto di vista e non cambia idea: “Mi da fastidio il fatto che non hai capito un cavolo, non hai capito niente. Io l’ho fatto apposta perché lui mi ha stuzzicato fino alla fine e mi sono sentita in dovere di farlo perché così le ho dato il due di picche e lei inizia a sparlare per un motivo.“

Ed ecco poi la reazione con la bottiglia in mano, che ha lasciato molti spettatori del GF VIP basiti.

