Notte d’amore libero per Delia Duran e Alex Belli: esplode la chimica artistica

E alla fine Alex Belli e Delia Duran hanno fatto pace. Se anche voi, proprio come è capitato a noi, intorno all’una di ieri notte vi siete sintonizzati sul canale 55 vi sarete gustati questo riavvicinamento non solo artistico tra il Belli e Delia. La posizione presa dalla Duran non è servita a quanto pare a molto, visto che nemmeno 24 ore dopo, la modella era di nuovo tra le braccia del suo ex compagno/ex marito/ ex fidanzato. Evviva l’amore libero! I due insieme, lontani dagli altri, in un lettino a castello molto triste, hanno celebrato l’amore libero che da tempo non provavano. Alex ha trascorso diverse ore nel pomeriggio con Delia. La modella ha cercato di mantenere la sua posizione, ma alla fine è crollata. Non sono mancati i baci, le coccole e le risate tra Alex e Delia che quasi certamente, sono tornati una coppia…

Alex è stato bravo anche con le parole, in un momento in cui Delia sembrava essere in difficoltà, prima di puntare sul lato fisico, ha voluto anche incoraggiare la Duran, facendole notare che ha fatto un super percorso in questo gioco, e che adesso è in finale, e potrà arrivare anche alla vittoria.

Le parole di Alex Belli alla sua Delia Duran

Ieri pomeriggio, prima di arrivare a baci, coccole e abbracci, Alex aveva incoraggiato con queste parole Delia:

Sei entrata al Grande Fratello, hai fatto un casino della madonna, hai vinto due televoti fortissimi ed è stato solo per merito tuo, amore mio. Adesso, in questo momento, non hai bisogno di niente. Goditi questa esperienza che ci farà uscire fortificati, più forti di quelli che eravamo prima. […] Qua dentro abbiamo preso porte in faccia e schiaffi, ma possiamo ricostruire tutto più forte di come siamo entrati il 13 settembre. Sì, perché tu sei entrata con me il 13 settembre.

La Duran ha provato a resistere alle dolci parole di Belli, che però alla fine ha fatto cedere la bella Delia.

