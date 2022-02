Amici 21 news, la classifica di Elodie e non solo: i voti

Una nuova puntata di Amici 21 andrà in onda oggi, 20 febbraio 2022, e come sempre, arrivano le anticipazioni che rivelano proprio quello che succederà nel nuovo appuntamento con il talent di Canale 5. Continuano le esibizioni che permettono a tutti gli allievi di scalare posizioni nelle classifiche. Se in settimana è stato Michele Bravi, a dare i voti ai cantanti, in puntata invece ci sarà Elodie a fare la sua classifica mentre l’ex vincitore di X-Factor sarà tra gli ospiti per regalare al pubblico di Canale 5 il suo brano Sanremese, Inverno dei fiori.

Ma torniamo alle classifiche che sono molto utili in questa fase per permettere ai cantanti di poter accedere dal serale, grazie alla conquista della maglia. Come andranno le cose dopo la classifica di Elodie? Scopriamolo insieme con le ultime news e le anticipazioni.

Amici 21 news e anticipazioni: la classifica di Elodie

Le anticipazioni per la classifica arrivano dal Vicolo delle News. Al primo posto nella classifica di Elodie ci va Lda che canta Le tasche piene di sassi dedicata al fratellino appena nato per un augurio speciale! Il cantante si piazza a pari merito con Aisha che canta Luce per entrambi il voto è 8,5

La classifica di Elodie prosegue con Crytical che canta Spaccacuore e si becca un bell’ 8

Luigi canta The street of love dei Rolling Stones con chitarra elettrica 7. In settimana invece era arrivato al primo posto grazie alla canzone Tondo scritta da Enrico Nigiotti.

La classifica prosegue con gli ultimi due cantanti: Albe e Calma voto 6.

I cantanti hanno dovuto anche fare una seconda gara di tecnica vocale con giudice Pennino (nello stesso stile di Vessicchio scorsa puntata) sulla canzone Non avere paura di Tommaso Paradiso e primi arrivano Luigi, Lda e Aisha. Ultimo di nuovo Crytical. La Pettinelli non ha voluto però mettere in discussione Albe, nonostante fosse arrivato ultimo nella classifica di Elodie, perchè il cantante questa settimana è arrivato secondo in quella di Michele Bravi e ha ricevuto diversi complimenti dal cantante. Alla fine di questa puntata, in ogni caso, nessun cantante conquista la maglia del serale. Rudy infatti vuole aspettare la fine per scegliere e capire chi dei suoi, andrà al serale anche se spera di portare tutti i suoi cantanti alla fase finale del programma. Per il momento non è stato detto se c’è un numero fisso o meno.