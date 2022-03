Shock ad Amici 21, Anna Pettinelli elimina il “suo” Gio Montana ma Zerbi lo tiene: ha una seconda possibilità

“Che cavolo mi hai fatto entrare adesso invece che farmi entrare magari a settembre quando avrei potuto fare un percorso sereno” si è chiesto Gio Montana, riferendosi ad Anna Pettinelli dopo che l’insegnante gli ha comunicato che deve lasciare la scuola di Amici 21. Ed effettivamente è questa la domanda che ci facciamo un po’ anche noi altri, che commentiamo o seguiamo il talent di Maria de Filippi. E’ parecchio evidente che Anna Pettinelli con Gio Montana abbia preso un grosso abbaglio. Per spiegarci: Veronica ha puntato su un allievo, John Eric, un ballerino che sul palco di Amici ha persino ballato come professionista. Sapeva benissimo di giocarsi un asso nella manica. Sapeva benissimo che il ballerino fosse pronto, senza dubbio alcuno. E infatti i risultati si sono visti: ha scalato le classifiche, si è inserito subito nella scuola, ha conquistato la maglia del serale. Gio Montana invece in due settimane ha collezionato solo brutte figure e lo sa benissimo, non a cosa, tornato in casetta, si è posto milioni di domande .

Gio Montana lascia la scuola di Amici 21? La decisione di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli pensava di aver trovato un cantante che, grazie ai suoi singoli ( due) avrebbe conquistato il pubblico ma non è bastato. Gio Montana ha avuto difficoltà a inserirsi, anche per delle scelte fatte dalla stessa insegnante. E’ arrivato spesso ultimo in classifica ( e infatti ha detto: “Io mi sono anche bruciato in queste due settimane“). La diretta, un palco come Amici, non è facile da gestire per tutti. Tanto che lo stesso Gio Montana ha sottolineato che nei suoi live, non ha mai avuto nessuna difficoltà. “Tu non devi sperare devi essere convinto” ha detto Gio Montana parlando dell’atteggiamento di Anna Pettinelli. “Non dovevo entrare, chissà anche i miei genitori che penseranno, mi diranno che cosa sono entrato a fare” ha commentato il cantante. “Io ci ho sperato che mi dicesse che a settembre avrei avuto la possibilità di entrare” ha detto Gio Montana rispondendo alle domande di Serena che pensava che per lui ci sarebbe stato un posto nell’edizione 22 del programma, come è successo tra l’altro anche a Mattia.

I cantanti sono stati poi convocati da Rudy Zerbi che ha chiesto a Gio Montana cosa stesse succedendo. “Io non sono d’accordo con le modalità di Anna Pettinelli, preferivo uscire con una sfida. Io non so perchè mi ha preso” ha detto il cantante.

Anna Pettinelli aveva spiegato di non poter dare posto a Gio Montana in un serale, dove potrebbe essere un anello debole per la squadra. Ma ci ha pensato Zerbi a ribaltare la situazione: “Il regolamento me lo permette, io ti do questa possibilità, prima della puntata di domenica io ti voglio vedere studiare giorno e notte, anche di notte realmente a provare, voglio che tu ti impegni al massimo. E se arriveranno i risultati che tu potrai dare, non solo ti terrai il banco ma ti darò anche la maglia del serale. Io non te lo dico che il serale lo vincerai ma voglio darti la possibilità di arrivarci se te lo sarai meritato” ha detto Zerbi che si aspetta il risultato richiesto.

Anche gli altri cantanti della squadra di Zerbi sono d’accordo. Non c’è motivo di uscire a 10 giorni dalle decisioni. C’è un’ultima puntata prima di decidere e anche Gio deve avere la possibilità di poter accedere al serale di Amici 21.