Il Cantante Mascherato 2022: Pinguino si ritira dalla gara, ecco chi era il vip in incognito

Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 4 marzo 2022 dopo una pausa di una settimana dovuta al grave conflitto a fuoco nato fra le forze militari russe e l’Ucraina. In questa terza puntata non ci sono state due eliminazione ma solo una e, ad esser onesti, la suddetta eliminazione è stata in realtà un abbandono. Il personaggio famoso che indossa la maschera dei Pinguino ha manifestato la sua voglia di ritirarsi dal gioco… e così è stato.

Lo spareggio previsto fra Drago e Pinguino in apertura di puntata è stato invalidato in quanto uno dei due sfidanti ha chiesto di abbandonare il programma.. Ma a rimanere saldo nel programma è stato invece il momento dello smascheramento: da ritirato, il concorrente ha dovuto rivelare a tutti la propria identità. Ecco di chi si trattava….

Il Cantante Mascherato 2022: Pinguino era Edoardo Vianello

La sua identità aveva lasciato molti in dubbio: Edoardo Vianello o Pupo? A vestire i panni di Pinguino era proprio Edoardo Vianello. La rivelazione non ha lasciato sorpresi i quattro giudici in studio visto che in buona parte tutti avevano già azzeccato la sua identità.

E del resto non era di certo una missione impossibile scoprire la sua identità: nei vari filmati di presentazione sono stati mostrati un abbronzante (riferimento al suo brano “Abbronzatissima) ed un cumulo di neve a punta (un “cucuzzolo della montagna”). E in un altro filmato, il Pinguino ha ammesso di avere la “Tremarella”, altro brano storico del cantante.

Ma Pinguino aveva disseminato nella sua avventura molti altri indizi. Ad esempio, ha svelato di aver partecipato ad un non ben precisato Festival di Sanremo ma anche di pagare troppi assegni familiari, un riferimento ad una triste vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto in passato. Indizio più ricercato è stato quello di parlarci della sua vita privata mostrando al pubblico un cappello da alpino: il riferimento era al padre di Edoardo Vianello che faceva parte di questo particolare corpo militare.

Il Cantante Mascherato 2022: un nuovo Pinguino entra in gara

Ma adesso che Pinguino si è ritirato dal gioco pur non essendo stato eliminato dal pubblico, cosa succederà? Sulla falsariga di quanto accade con i Ricchi e Poveri e lo storico Baby Alieno, anche la maschera di Pinguino tornerà in gara ma con un nuovo personaggio famoso ad indossarla. Sarà compito del pubblico da casa rimettersi sulle tracce del nuovo vip travestito da bipede palmato. Chi si nasconderà stavolta?