Il Cantante Mascherato 2022: Cavalluccio Marino eliminato, ecco chi era l’artista in incognito

Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 18 febbraio 2022 con una seconda puntata ricca di duetti ma anche di eliminazioni. Dopo la prima eliminazione in apertura di puntata – caduta sulla testa di Aquila -, a fine puntata la trasmissione ha messo sulla graticola altri tre mascherati e uno di loro è stato eliminato per direttissima dal voto social.

A rischiare l’uscita in scena nella ultima manche di spareggio sono stati Pinguino, Cavalluccio Marino e Drago. Ma, a conti fatti, la maschera meno votata fra le tre è stata quella di Cavalluccio Marino. Il vip che indossava questo costume ha dovuto gettare la maschera e rivelare a tutti la propria identità. Ecco di chi si trattava….

Il Cantante Mascherato 2022: Cavalluccio Marino è Cristina D’Avena

La sua identità era una delle poche ad esser riuscite davvero a restare in incognito. Sotto la maschera di Cavalluccio Marino, infatti, non c’era Sabrina Salerno, Giusy Ferreri o Rita Pavone: a vestire i panni del piccolo vertebrato marino era Cristina D’Avena. La rivelazione ha lasciato sorpresi moltissimi spettatori sui social… eppure gli indizi lanciati nei vari filmati erano piuttosto evidenti.

La cantante ha disseminato qui e là vari suggerimenti riguardanti alcune delle sigle più famose da lei cantate nel corso della sua lunga carriera: dal “passaggio in serie A”, epilogo della serie animata Holly e Benji al colore blu, che riporta subito alla mente i Puffi. Cavalluccio D’Avena ha poi citato anche una certa “Guerriera”, la Sailor Moon che veste alla marinara.

Cavalluccio Marino ha raccontato anche che la sua carriera è iniziata da piccola in un famoso concorso. Lo stesso concorso che poi ribadisce in un secondo filmato, mostrando in camera una moneta d’oro. Ovviamente il riferimento era al Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e allo Zecchino d’Oro, la manifestazione per bambini in cui la cantante esordì nel 1968 con Il Valzer del Moscerino.

Se per Cristina D’Avena l’avventura de ll Cantante Mascherato si è conclusa alla seconda puntata (nel dispiacere di tutto lo studio), altre due maschere rischiano di abbandonare lo show all’inizio della prossima puntata: chi verrà smascherato fra Pinguino e Drago?