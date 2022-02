Il Cantante Mascherato 2022: Aquila eliminata, ecco chi era la showgirl ‘mascherata’

Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 18 febbraio 2022 con una seconda puntata ricca di nuovi duetti e undici concorrenti mascherati ancora in gara. La puntata si è aperta con uno spareggio fra due maschere a rischio eliminazione: da un lato il sensuale Pesce Rosso, dall’altro l’agguerrita Aquila. Entrambi i cantanti mascherati si sono subito esibiti e, dopo i risultati del voto social, una delle due ha dovuto lasciare il gioco in quanto meno votata sui social.

E la maschera meno votata fra quella dell’Aquila e quella del Pesce Rosso è stata purtroppo quella dell’Aquila. Il vip che indossava questo costume ha dovuto gettare giù la maschera e rivelare a tutti la propria identità. Ecco di chi si trattava….

Il Cantante Mascherato 2022: Aquila è Alba Parietti

Non c’era grossi dubbi sul fatto che la maschera di Aquila fosse indossata proprio da Alba Parietti. La celebre showgirl e conduttrice italiana ha lasciato tante – forte anche troppe – tracce di sé nel corso della sola prima puntata. Non solo le movenze e la voce inconfondibile ma al centro del dibattito sui social ci sono stati anche gli indizi diffusi nelle due clip mostrare in trasmissione.

Fra i suggerimenti più chiari che hanno ricondotto alla carriera di Alba Parietti c’è il contratto stracciato, quello della famosa proposta milionaria fatta dalla Fininvest di Silvio Berlusconi; abbiamo visto anche un pallone da calcio con un papillon sopra che ci doveva portare a GalaGoal, celebre trasmissione calcistica condotta dalla Parietti su TeleMonteCarlo.

Ed è stato altrettanto esagerato rivelare che ad una sua festa tutti gli invitati hanno indossato delle maschere: la Parietti ha celebrato il suo 50esimo compleanno rievocando in una villa i mascheramenti del film Eyes Wide Shut. Nonostante le numerose tracce sparse, Alba Parietti ha avuto la faccia tosta di reggere il gioco fino alla fine anche davanti alle insistenze dei sociali e di alcuni personaggi tv che hanno provato ad incastrarla.

Uno su tutti Alberto Matano che in tempi non sospetti aveva sospettato di Alba Parietti addirittura un giorno prima della puntata d’esordio dello show di Milly Carlucci dopo una insolita battuta mal riuscita in cui citava la “gallina”, una delle maschere in gara nello show di Rai Uno.