Alvise Rigo amante di Alba Parietti? Lei ne parla subito

Davvero Alba Parietti e Alvise Rigo stanno insieme? 30 anni di differenza, paparazzati a una cena in cui erano soli; il gossip è forte e questa mattina Alba Parietti ha saputo la notizia bomba dalla sua vicina. Si è svegliata e ha letto il messaggio della sua amica e vicina di casa; che non perde niente della cronaca rosa. Le ha fatto i complimenti perché Alvise Rigo è un bel colpo. E’ dalla rubrica di Dagospia che arriva il pettegolezzo e Alba Parietti risponde subito, usa tutta la sua ironia e mette in chiaro le cose. “Allora questa mattina mi sveglio con un messaggio della mia amica e vicina di casa che non se ne perde una e mi scrive “ bel colpo” . Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio amante sarebbe Alvise Rigo di trent’anni ( soli ) più giovane di me”.

Alvise Rigo e Alba Parietti stanno insieme?

Alba sui social risponde e chiarisce: “Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo, Alvise è bellissimo ma per me è troppo, troppo vecchio. Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia chi forse vorrebbe, fosse capitato a lui o a lei un Alvise”.

Nel post poi si rivolge al concorrente di Ballando con le Stelle: “Scusa Alvise per me sei troppo vecchio”. Sono stati però a cena insieme, questo è vero. “Ammetto di essere stata a cena con Alvise, si è mangiato una bistecca della dimensione del tavolo, (per fortuna ha anche signorilmente pagato lui il conto) ed effettivamente il suo appetito faceva ben sperare , ma eravamo in compagnia e l’unico appetito di Alvise mi sembrava concentrato sul suo piatto e sul bisteccone gigante troppo sano il ragazzo”.

Poi la Parietti conclude avvisando: “Alvise comunque domani sarà me da Mara Venier a Domenica In non per dichiarare il suo amore ma per sfidarmi al musichiere torneo di ritorno”.

