Pechino Express 2022: Victoria Cabello ‘boia’ della prima puntata, coppia eliminata in polemica

Dopo due anni di assenza dalla tv, Pechino Express è finalmente tornato in tv con l’inedita nona edizione ed una nuova location: dopo l’addio definitivo a Rai Due, il programma ha traslocato sulle frequenze di Sky Uno; una decisione che ha mosso molte polemiche fra i fan del programma a causa del costo d’abbonamento che si è disposti a sostenere per poter seguire da quest’anno il reality condotto da Costantino della Gherardesca. Ma anche la prima puntata di Pechino Express 2022 si è concluso con una polemica…

Infatti la prima puntata si è conclusa con una eliminazione secca e la coppia che ha dovuto abbandonare il programma si è congedata dal resto dei concorrenti con un piglio particolarmente polemico…

Pechino Express 2022: Victoria Cabello elimina le Tiktoker

La prima puntata di Pechino Express 2022 è stata ricca di colpi di scena. Il primo fra tutti è stata l’inattesa eliminazione a fine puntata della coppia delle Tiktoker composta da Anna Ciati e Giulia Paglianiti. A decidere l’eliminazione delle due giovani creator è stata la coppia dei Pazzeschi, composta da Victoria Cabello e dal suo pr Paride Vitale in quanto arrivati per primi al traguardo finale.

La coppia ha dovuto scegliere chi mandare a rischio eliminazione fra le due coppie arrivate ultime all’arrivo: le già citate tiktoker e gli Atletici, Alex Schwazer e Bruno Fabbri. Non è ben chiaro se sia stata una scelta strategica o una più data dal momento ma la conduttrice e il suo fido collaboratore hanno salvato l’ex maratoneta e il suo medico sportivo perché “meritano di più” l’avventura di Pechino Express. Messe davanti al giudizio della Busta Nera di Pechino Express 2022, le due giovani influencer sono state definitivamente eliminate.

Se nella versione storica del programma l’eliminazione segnala la fine della puntata, in questo nuovo esordio su Sky Uno abbiamo avuto l’opportunità di scoprire quali sono le reazioni a caldo di eliminati e concorrenti salvi. E la reazione delle tiktoker non è stata proprio delle migliori…

Pechino Express 2022: Tiktoker Anna e Giulia contro Victoria Cabello

Nei backstage, le due concorrenti hanno commentato l’accaduto: “Non ce lo meritavamo proprio” parte Anna. “Ma c***o come fai ed eliminarmi dopo soli due giorni? Cioè non sei neanche in grado di capire se sono in grado di fare questa cosa” – aggiunge Giulia – “Praticamente in due giorni può essere solo c*lo!“.

Anna prova a scrollarsi di dosso le colpe puntando il dito su Victoria Cabello: “Non è colpa nostra se siamo uscite, amo” – dice Anna a Giulia – “È lei che ci ha preso e ha scelto noi! Solo perché facciamo i video su Tiktok e basta! Ecco perché: è per quello!”. Polemica in arrivo?