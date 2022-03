Davide Silvestri secondo al GF VIP 6: il messaggio di Kekko dei Modà

Prima ancora che il pubblico decretasse il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello VI6 6, Kekko, il frontman dei Modà e cugino dei Davide Silvestri, ha voluto scrivere per lui un messaggio sui social; per mostrargli tutta la sua vicinanza, anche se, come ha dichiarato più volte, ha deciso in questa occasione di fare un passo indietro, perchè il protagonista, doveva essere Davide, in quanto uomo, che si è raccontato in un reality. Ieri sera però Kekko, dai social, si è fatto sentire, con delle bellissime parole per Davide Silvestri. L’ex attore, protagonista di soap amatissime come Vivere, alla fine si è piazzato al secondo posto, subito dietro Jessica Selassiè. Terzo sul podio, Barù, grande amico di Davide.

Le parole di Kekko dei Modà per Davide Silvestri

“Ti ho seguito in silenzio per 6 mesi perché volevo percorressi questa strada da solo, e solo con le tue forza sei riuscito ad arrivare fino alla fine” ha scritto il cantante sui social.

Il messaggio è stato pubblicato poche ore prima della proclamazione del vincitore: “Sono veramente orgoglioso di questo risultato meraviglioso e meritato! Il piccolissimo passo che manca alla vittoria finale vorrei provare a farlo insieme a te con tutte le persone che mi supportano e che ti hanno supportato fin qui!!! Siete con noi modaioli?? Appuntamento stasera su Canale5 con la finale del GF VIP 6 per sostenere Davide! Un abbraccio e grazie di cuore a tutti per il sostegno!!“. Parole d’affetto che sicuramente, avranno fatto piacere a Davide, che non si aspettava di poter arrivare così lontano. Ieri, l’ex attore, ha battuto al televoto Lulù Selassiè, con cui ha deciso di sfidarsi e poi si è piazzato al secondo posto sul podio, portandosi a casa la medaglia d’argento.