Kekko dei Modà spiega perché non ha incontrato Davide Silvestri al GF Vip

Avevamo già visto un messaggio di Kekko Silvestre dei Modà per suo cugino Daniele Silvestri ma in molti pensavano che il cantante avrebbe accettato di incontrare il finalista al GF Vip. Kekko spiega perché non ha incontrato Davide e perché non lo farà nemmeno il giorno della finale. E’ a Casa Chi che il leader dell’amato gruppo confida che è molo felice per il cugino, perché con la sua umiltà e senza percorsi e storie straordinarie è arrivato fino alla fine della sua avventura al Grande Fratello Vip. E’ il percorso di Davide Silvestri che è stato straordinario, così vero e senza dinamiche per affascinare il pubblico. Tra i due cugini c’è un legame molto forte, sono cresciuti insieme ma spiega perché non ha accettato l’invito di Alfonso Signorini

L’assenza di Kekko Silvestre al GF Vip per suo cugino Davide

“Io e Davide abbiamo un rapporto straordinario e siamo cresciuti insieme, siamo molto, molto legati. Quando quest’estate mi ha parlato del Grande Fratello Vip, facendosi avanti lui per provare a rilanciare anche la sua carriera, gli ho chiesto se fosse sicuro di farcela, anche perché siamo molto simili” e poi Kekko ha confessato che i motivi per rifiutare l’invito sono due, uno legato a problemi personali, l’altro per non danneggiare suo cugino.

“Il primo motivo è legato a dei problemi personali che mi hanno portato a rifiutare degli inviti sulla stessa rete e su alre reti. Per cui per rispetto alle persone a cui avevamo detto di ‘no’ ho evitato”. L’altro motivo è anche più concreto: “Il fatto di andare in trasmissione poteva essere e un’arma a doppio taglio per Davide. Avrei potuto portare sicuramente i miei fan a votare per lui ma anche creare una antipatia nei suoi confronti. Il fatto che se la sia cavata da solo mi riempie ancora di più di orgoglio, l’ha guadagnata da solo questa finale anche se non nego che nelle mie storie invito a votare Davide”.

“Io sono apparso molto poco, mi fa piacere che lui mi ricordi sempre, per lui ho fatto anche un video… il Grande Fratello l’ho seguito come mai quest’anno” poi si alza mostra il salotto di casa con la tv accesa sulla diretta del GF Vip.