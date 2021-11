Troppe le delusioni di Kekko Silvestre: “Sono stato truffato e ingannato”

Gli ultimi anni non sono stati semplici per Kekko Silvestre, ha prima dovuto allontanarsi dai Modà per poi tornare insieme più forti di prima ma poi è arrivato il Covid e non solo. Prima di ricominciare un po’ a vivere si è dovuto vaccinare ma ammette che è anche negli anni di carriera che si è allontanato da tante persone, non dagli amici cari, ma da tanta altra gente. Kekko Silvestre ha subito tante delusioni da parte di persone che si sono avvicinate a lui e che hanno approfittato della sua bontà. E’ diventato diffidente ma sa che lui non è così nella vita. A Verissimo il leader dei Modà confida: “Sono stato truffato, ingannato, preso in giro da persone che nella mia vita erano amiche. Queste cose capitano a tutti ma ognuno reagisce a modo suo e ti crei una corazza”. Kekko Silvestre quella corazza l’ha creata, non racconta cosa gli è accaduto, chi l’ha ferito e ingannato ma sa di essere stato troppo buono.

Kekko Silvestre a Verissimo

“Nella vita bisogna sempre andare avanti e non lasciarsi andare troppo ai ricordi perché poi arriva la nostalgia” aggiunge spiegando a Silvia Toffanin gli anni difficili che ha dovuto superare. Poi è arrivato il Covid e per lui è stato davvero spaventoso, ha colpito la sua famiglia in modo davvero importante.

Un percorso complicato, ma è così per molti, Kekko però ne parla, si racconta, pochi lo farebbero al posto suo. Canta da sempre ma è nel 2002 che ha fondato i Modà; cambia la sua vita e inizia la gavetta con le esibizioni pagate magari anche solo con un panino e lui voleva gettare la spugna ma la mamma l’ha convinto ad andare avanti ed è così che è arrivata la svolta. I Modà scalano le classifiche. 7 anni che erano sembrati 70 e non si sentiva sereno, ha avuto bisogno di allontanarsi da tutto, poi è tornato più forte ma non fa sconti a se stesso.

