Kekko Silvestre ha sposato Laura dopo 20 anni: “Sono molto felice per lei”

Kekko Silvestre e la sua Laura stanno insieme da più di 20 anni, per lui era come se fossero sposati da sempre, la chiamava sempre “moglie”. Laura rispondeva sempre che era la sua compagna, che doveva meritarlo di chiamarla moglie. Ci ha pensato e un po’ di mesi fa e di domenica sera mentre lei preparava la pizza le ha detto che magari potevano sposarsi. La sua compagna non gli ha creduto, così Kekko Silvestre ha pensato a tutto, ha organizza tutto, festa compresa. Si sono sposati due volte a distanza di poche settimane, la prima lo scorso luglio e poi ad agosto in spiaggia con tutta la famiglia. A Verissimo Kekko Silvestre spiega perché le nozze lo rendono così felice.

Kekko Silvestre a Verissimo

“Sono molto felice per lei, tanto, perché mi sono reso conto che quando sono successe tutte le cose… durante la pandemia…” ha pensato che se dovesse accadergli qualcosa lei non avrebbe alcun diritto, non potrebbe nemmeno entrare in ospedale. Adesso pensa di potere morire sereno, usa proprio questa frase… “E’ brutto da dire… ma adesso lei è mia moglie” per questo oggi è più sereno e per questo è felice di averla sposata.

L’ansia di Kekko Silvestre è evidente. Ammette che nell’ultimo periodo si è chiuso ancora di più. Ad aiutarlo non c’è solo sua moglie Laura ma soprattutto la piccola Gioia, la loro bellissima bambina che ha 10 anni. Il cantante dei Modà si emoziona ascoltando la voce di sua figlia, racconta che quando va a prenderla a scuola è come se lui la vedesse con l’immagine rallentata, perché desidera ricordare per sempre quei momenti.

Oggi è sereno, più sereno, ma non è stato semplice per lui il periodo della pandemia. Kekko sottolinea che per tutti non è stato un periodo semplice ma si sente fortunato, sa di esserlo perché nonostante nei mesi scorsi non abbia lavorato non aveva di certo problemi economici, cosa che invece ha distrutto molte persone. E’ concreto, realista, ammette fragilità e paure.

