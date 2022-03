Isola dei famosi 2022: Alvin positivo ma non è l’unico del cast

Il Covid continua a creare problemi in tv, a meno di una settimana dall’Isola dei famosi 2022 Alvin è positivo e non è l’unico del cast. Anche Novella 2000 riporta la notizia aggiungendo che ovviamente Ilary Blasi partirà con la prima puntata sistemando tutto. Alvin è l’inviato più adatto tra tutti quelli che abbiamo visto nelle varie edizioni, bisogna attendere però che si negativizzi, potrebbe non partire subito per l’Honduras e al suo posto potrebbe arrivare in spiaggia Vladimir Luxuria. Lei è già opinionista dell’Isola dei famosi 2022 ma come accade nelle migliori famiglie bisogna dare una mano e trovare le soluzioni migliori. E’ Tv Blog a informare che Alvin è risultato positivo al Covid e che dovrà prima attendere il tampone negativo e poi partire per L’Isola dei famosi.

Alvin non è l’unico dell’Isola dei famosi ad avere il Covid

Quindi, tutto è ancora da decidere perché Alvin potrebbe essere negativo anche a breve, evidentemente sa di avere il covid già da un po’ e ovviamente sta benissimo. Luxuria resta in attesa, per il momento pensa a cosa potrebbe mettere in valigia ma non la prepara; di certo la vedremo ma ancora non si sa in quale ruolo.

Al momento c’è anche una naufraga che ha contratto il covid ed è Ilona Staller; che partecipa da single. Per lei è un po’ più semplice, perché potrebbe anche entrare in corsa nel reality attendendo il tampone negativo.

Uno dopo l’altro tutti i programmi tv vengono coinvolti, segno che i controlli continuano ad esserci e che l’attenzione continua ad essere alta, contro in virus che da due anni continua a fare parte della vita di tutti. Anche Antonella Elia ieri non era presente a La Pupa e il Secchione Show, attende il tampone negativo per presenziare in studio, ma chissà se per Ilary Blasi ci saranno anche altri protagonisti positivi.