Isola dei famosi 2022 news e anticipazioni: opinionisti e inviato ok, e il cast?

Manca davvero pochissimo alla prima puntata dell‘Isola dei famosi 2022 che andrà in onda il 19 marzo. Il tempo di salutare il Grande Fratello VIP 6 e poi si parte per l’Honduras in compagnia di Ilary Blasi ancora una volta al timone del reality di Canale 5. Dopo tante chiacchiere è arrivato il momento di prepararsi per questa nuova avventura e tutti i concorrenti sono ormai in partenza per l’isola anche se ancora il cast al completo, non è stato ufficializzato. Nelle ultime ore, dalle pagine social del programma di Mediaset, sono arrivate le prime anticipazioni ufficiali.

Sappiamo che Alvin, ancora una volta sarà l’inviato del programma di Canale 5. Dopo la disastrosa esperienza di Massimiliano Rosolino, completamente da dimenticare, si torna all’usato garantito. Il buon vecchio Alvin che è certezza! Si cambia anche in studio: al fianco di Ilary Blasi spazio a Nicola Savino e Vladimir Luxuria, i due opinionisti dell’Isola 2022. Edizione da dimenticare quella dello scorso anno, anche dal punto di vista dei “pareri”. Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi: un trio che non ha funzionato e che non mancherà al pubblico di Canale 5.

Isola dei famosi 2022: le ultime news sul cast

Di ufficiale c’è poco e nulla. La prima coppia annunciata è quella formata da Lory del Santo e Marco Cucolo, il suo fidanzato. Per Lory tra l’altro, si tratta anche di un ritorno sull’Isola che la vide trionfare nel 2005, nel corso della terza edizione del programma. Possiamo dirvi con certezza, per quello che riguarda le coppie, che ci saranno anche Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo ( nonostante a causa di una lampada fatta prima del servizio fotografico il fratello di Guenda abbia rischiato di lasciarci le penne). Restando in tema coppie, tra gli altri, dovrebbero esserci anche Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni ( anche per lei si tratta di un ritorno in Honduras). Sono ancora a Milano ma dovrebbero partire molto presto anche Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo. Il signor Rodriguez era uno dei pochi della famiglia che ancora non aveva assaggiato questa esperienza, dovrebbe rifarla con suo figlio, un veterano. Altro ritorno quello di Clemente Russo con Laura Maddaloni , un ritorno di famiglia. I due non hanno mai partecipato ma Marco, fratello di Laura, ha vinto il reality. Tra gli altri, anche i Cugini di campagna.

Isola dei famosi 2022 news: i concorrenti single

Non solo coppie. Ci saranno poi anche i “single”. Questa la lista non ufficiale, delle concorrenti:

Ilona Staller (single)

Floriana Secondi (single)

Roberta Morise (single)

Estefania Bernal (single)

Jovana Djorkevic (single

Questa la lista dei concorrenti single:

Marco Melandri (single)

Antonio Zequila (single)

Roger Balduino (single)

Blind (single)

Nicola Vaporidis (single)

Che ne pensate di questo cast? Vi aspettate una grande edizione dell’Isola dei famosi?