Il Cantante Mascherato 2022: Medusa eliminata, ecco chi era l’attrice in incognito

Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 18 marzo 2022 con una quarta puntata ricca di duetti ma anche di eliminazioni. Se la prima eliminazione a fine puntata è ricaduta su Drago, a fin puntata la trasmissione ha messo sulla graticola le maschere di Lumaca e Medusa: i due si sono dovuti affrontare in uno spareggio al photofinish per cercare di evitare una pesante eliminazione, a sole due puntate dal verdetto finale.

Il voto social rimasto aperto per tutta la serata ha portato all’eliminazione la Medusa graziando per l’ennesima volta Lumaca. Il vip che indossava il costume dell’invertebrato urticante ha dovuto gettare la maschera e rivelare a tutti la propria identità. Ecco di chi si trattava….

Il Cantante Mascherato 2022: Medusa è Bianca Guaccero

La sua identità era stata scoperta da tantissimi spettatori e anche da quasi tutti i giudici in studio. Sebbene inizialmente le indagini dei quattro investigatori si erano impantanate su Bianca Atzei o Claudia Gerini, sotto la maschera di Medusa c’era proprio la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero. La rivelazione non ha lasciato sorpresi il pubblico da casa visti i numerosi indizi lanciati nei vari filmati e la riconoscibilità della sua voce nel cantato.

Per cercare di arrivare all’identità di Medusa, fra gli indizi erano da ricercare oggetti e citazioni di vario genere: il Festival di Sanremo (che lei a co-condotto), una fascia da Miss (è stata Miss Teenager Italia 1995), ha rivelato anche di essere una donna single, che lavora e con un figlio/a. Medusa ha citato la fiction “Fino all’ultimo battito”, di cui la Guaccero è stata fra le protagoniste.

E ancora: ha citato la città di Capri (nome dell’omonima fiction Rai a cui ha preso parte) e Milano in quanto città della sua rinascita (città sede degli studi di Detto Fatto, dove Bianca Guaccero è sbocciata come conduttrice). E sempre a proposito di Detto Fatto, in un filmato ha detto “O rifamo strano?”, il nome della rubrica recitata assieme a Gianpaolo Gambi.

Fuori Drago e Medusa ma altre due maschere stanno per entrare in gioco: Pulcino e Gatta dovranno affrontare una sfida nella semifinale di venerdì 25 marzo. Riusciranno a strappare un posto alle maschere già in gara? E quali vip indossano questi nuovi costumi?