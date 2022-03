Il Cantante Mascherato 2022: Drago eliminato, ecco chi era il vip in incognito

Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 18 marzo 2022 con una quinta puntata ricca di duetti ma anche di eliminazioni. Se la seconda eliminazione a fine puntata è ricaduta su Medusa, in apertura di puntata la trasmissione ha messo sulla graticola Drago e Lumaca: i due dovevano scontare lo spareggio finale non concluso nel precedente appuntamento.

Il voto social aperto nel corso della serata ha portato all’eliminazione di Drago graziando dall’uscita di scena Lumaca e i suoi “abitanti”. Il vip che indossava il costume del Drago dagli occhi azzurri ha dovuto gettare la maschera e rivelare a tutti la propria identità. Ecco di chi si trattava….

Il Cantante Mascherato 2022: Drago è Simone Di Pasquale

La sua identità era stata scoperta letteralmente da chiunque: sotto la maschera di Drago c’era proprio l’ex maestro di Ballando con le Stelle Simone Di Pasquale. La rivelazione non ha lasciato sorpresi i giudici in studio e il pubblico da casa visti i numerosi indizi lanciati nei vari filmati e la riconoscibilità durante le esibizioni in studio, ballate da vero professionista.

Fra le tracce lasciate da Drago sulla sua identità, nelle scorse puntate ci ha raccontato di aver ritrovato una famiglia che pensava di aver perso (quella di Ballando con le Stelle), di essere un professionista in un lavoro che prevede il saper parlare molte lingue e l’interfacciarsi con persone provenienti da varie parti del mondo (per i tornei all’estero o per stage di danza). Ha detto che fa “girare la testa alle donne” (in senso letterale) e che per lui è importante il tempo (le coreografie si basano proprio sullo stare a tempo).

E ancora: al fianco dei baby ballerini della trasmissione ha detto di avere tanti “figli acquisiti” e che ha “voglia di ballare” (con te, testo della celebre sigla di Ballando con le Stelle). Ha rivelato che uno degli sport che ama è poi diventata la sua professione (la cosiddetta “danza sportiva” da competizione).

Sebbene agli inizi non tutti erano così convinti di Simone Di Pasquale, nel corso di questa puntata il nome fatto dagli indagatori è stato unanime; all’inizio, però, Caterina Balivo lo aveva scambiato per Gilles Rocca.